Цены на топливо продолжают падать: сколько теперь стоит бензин на украинских АЗС

Цены на топливо на выходных показали динамику падения. Стоимость горючего постепенно снижалась 2 июля, а 3 июля цены остались фактически на том же уровне, кроме автогаза, который продолжает падать.
Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.
Как видим, средняя стоимость А-95+ (по состоянию на 2 июля 2022 года) составляет 52 грн, цена А-95 осталась на уровне 50,61 грн, цена А-92 — на 49,50 грн, стоимость ДТ выросла на 1 коп. и продается в пределах 56,39 грн. Что касается автогаза, то его стоимость 3 июля равна 38,95 грн (уменьшилась по сравнению со 2 июля на 1,35 грн).
В целом 3 июля ситуация на заправках такова:
|АЗС и вид горючего
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|52 грн
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДТ
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|37,99 грн
|37,97 грн
|37 грн
|38,88 грн
Что будет с ценами на топливо в июле?
Раньше мы рассказывали, что то, какими будут цены на горючее в июле, будет сильно зависеть от его наличия на заправках. Как говорят эксперты, бензин и дизель должны снизиться в цене на 1-2 грн за литр в первой половине июля.
Но такой прогноз справедлив только в том случае, если Россия не нанесет очередных ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. По прогнозам, до октября месяца, когда снижается потребление горючего, ситуация на топливном рынке будет оставаться напряженной. И в случае новых атак может возникнуть дефицит или сбой поставок, что тут же приведет к новому росту цен.
"Сегодня" ранее писали, какие изменения для водителей ввела сеть АЗС WOG и рассказывали, какие нововведения начали действовать на дорогах с 1 июля.