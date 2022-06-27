Новые возможности для водителей: сеть WOG ввела изменения

В популярной сети заправок изменили правила отпуска топлива

Украинская сеть заправок ввела изменения в оплате для водителей / Фото: Коллаж: Сегодня

С 25 июня на некоторых автозаправочных станциях сети WOG по всей Украине обслуживают клиентов исключительно по безналичному расчету.

Как сообщили на сайте компании, изменения произошли на 37 АЗС в 18 областях.

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Если рассчитываться на заправках талонами, водители могут купить до 100 литров горючего в сутки. При расчете топливными картами выдают продукцию согласно лимитам карты.

По словам представителей WOG, это позволит минимизировать очереди и разделить трафик. В то же время, бизнес-клиенты и коммунальные службы получат более качественный сервис.

Исключительно безналичный способ оплаты действует по следующим адресам:

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Винницкая область (г. Винница, ул. Лебединского, 4а);

(г. Винница, ул. Лебединского, 4а); Волынская область (Луцкий р-н, с. Сырники, ул. Ковельская, д. 91, Гороховский р-н, г. Горохов, ул. Львовская, д. 42, г. Ковель, ул. Луцкая,29а, г. Луцк, ул. Конякина, д.22а);

(Луцкий р-н, с. Сырники, ул. Ковельская, д. 91, Гороховский р-н, г. Горохов, ул. Львовская, д. 42, г. Ковель, ул. Луцкая,29а, г. Луцк, ул. Конякина, д.22а); Днепропетровская область (Днепровский р-н, территория Слобожанского поселкового совета, комплекс зданий и сооружений (АЗК) №7-Е, г. Днепр, Криворожское шоссе, д. 33);

(Днепровский р-н, территория Слобожанского поселкового совета, комплекс зданий и сооружений (АЗК) №7-Е, г. Днепр, Криворожское шоссе, д. 33); Житомирская область (Житомирский р-н, с. Олиевка, ул. Щорса, 269, г. Новоград-Волынский, ул. Шевченко, 43);

(Житомирский р-н, с. Олиевка, ул. Щорса, 269, г. Новоград-Волынский, ул. Шевченко, 43); Закарпатская область (Мукачевский р-н, с. Павшино, ул. Береговская, б/н, Ужгородский р-н, с. Розовка, ул. Свободы, 49);

(Мукачевский р-н, с. Павшино, ул. Береговская, б/н, Ужгородский р-н, с. Розовка, ул. Свободы, 49); Запорожская область (г. Запорожье, ул. Зачиняева, д. 21а);

(г. Запорожье, ул. Зачиняева, д. 21а); Ивано-Франковская область (г. Ивано-Франковск, ул. Тысменицкая, д.248а);

(г. Ивано-Франковск, ул. Тысменицкая, д.248а); Киевская область (г. Киев, ул. Заболотного академика, 31Ж, г. Киев, ул. Днепровская набережная, 16Б, г. Киев, ул. Стеценко, дом 21, г. Киев, просп. Броварской, 16-А, г. Киев, ул. Изюмская, д. 2, Бориспольский р-н, с/совет Сеньковский, Северо-Восточный обход г. Киев,11км+200м);

(г. Киев, ул. Заболотного академика, 31Ж, г. Киев, ул. Днепровская набережная, 16Б, г. Киев, ул. Стеценко, дом 21, г. Киев, просп. Броварской, 16-А, г. Киев, ул. Изюмская, д. 2, Бориспольский р-н, с/совет Сеньковский, Северо-Восточный обход г. Киев,11км+200м); Кировоградская область (г. Кропивницкий, ул. Садовая, д. 43, г. Кропивницкий, ул. Героев Украины, 22Б);

(г. Кропивницкий, ул. Садовая, д. 43, г. Кропивницкий, ул. Героев Украины, 22Б); Львовская область (г. Львов, ул. Пасичная,144а, Пустомытовский р., с/совет Жировская, АЗС №6,автодорога Киев-Чоп 557 км + 100 м (слева), г. Львов, ул. Хмельницкого Б.,291);

(г. Львов, ул. Пасичная,144а, Пустомытовский р., с/совет Жировская, АЗС №6,автодорога Киев-Чоп 557 км + 100 м (слева), г. Львов, ул. Хмельницкого Б.,291); Одесская область (г. Одесса, ул.Бугаевская,58/2, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, д.161, г. Одесса, Тираспольское шоссе,15;)

(г. Одесса, ул.Бугаевская,58/2, г. Одесса, ул. Атамана Головатого, д.161, г. Одесса, Тираспольское шоссе,15;) Полтавская область (Полтавский р-н., с. Супруновка, ул. Киевская, 4-В, г. Кременчуг, ул. Киевская, 66Б);

(Полтавский р-н., с. Супруновка, ул. Киевская, 4-В, г. Кременчуг, ул. Киевская, 66Б); Ровенская область (Ровенский р-н, с. Бармаки, ул. Полевая,2);

(Ровенский р-н, с. Бармаки, ул. Полевая,2); Тернопольская область (г. Тернополь, ул. С. Будного,4А, г. Тернополь, ул. Текстильная,28а);

(г. Тернополь, ул. С. Будного,4А, г. Тернополь, ул. Текстильная,28а); Харьковская область (г. Харьков, ул. Шевченко, д. 41, г. Харьков, проспект Тракторостроителей, 1-А);

(г. Харьков, ул. Шевченко, д. 41, г. Харьков, проспект Тракторостроителей, 1-А); Хмельницкая область (Хмельницкий р-н, Черноостровская поселковая объединенная территориальная община, комплекс зданий и сооружений №2);

(Хмельницкий р-н, Черноостровская поселковая объединенная территориальная община, комплекс зданий и сооружений №2); Черкасская область (Черкасский р-н, с. Красная Слобода, ул. Чигиринский шлях, д. 16/4);

(Черкасский р-н, с. Красная Слобода, ул. Чигиринский шлях, д. 16/4); Черновицкая область (г. Черновцы, ул. Хотинская, д.3б).

На Lada запретили въезд в ЕС

Пока в Украине вводят положительные изменения для водителей, российское население продолжает страдать. В связи с санкциями западных стран автомобилестроительная компания из России "АвтоВАЗ" больше не может комплектовать машины важными деталями, что порождает другие нововведения.

Из-за нехватки компонентов автомобили стали опасными для использования, поскольку без подушек безопасности, ремней и надлежащего тестирования, они угрожают жизни и здоровью водителя. При покупке "импортозамещенной" Lada Granta россияне подписывают документы о том, что они соглашаются с отсутствием деталей.

Кроме этого, законодательство цивилизованных стран не разрешает въезд на опасных авто на свои территории. Следовательно, владельцы российской машины подписывают документы о невыезде. Исключением является только Беларусь, соответствующие договоры надеются подписать с властями Армении, Казахстана и Кыргызстана.

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