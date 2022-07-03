ДТП за границей: что делать и куда обращаться в таком случае

Краткая инструкция-напоминание о порядке действий при наступлении ДТП за пределами Украины

Три шага, которые следует сделать водителям, попавшим в ДТП за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинцев выехали за границу, многие из них – на собственном автомобиле. К сожалению, от неприятных ситуаций на дорогах никто не застрахован и стоит помнить о порядке действий в таком случае, чтобы сделать все правильно.

В Национальном банке Украины опубликовали краткую пошаговую инструкцию, если водители вдруг попали в ДТП за пределами страны.

Реклама

Шаг 1. Вызвать спецслужбы

Как и в Украине, за границей действуют те же правила. Если вдруг произошло ДТП, нужно вызвать на место стражей порядка и, при необходимости, скорую помощь.

Полицейские составляют протокол аварии – нужно у них попросить копию, а также справку об обстоятельствах ДТП. Эти документы необходимы для получения страховых выплат.

Обратите внимание, что протоколы составляют на языке страны, в которой вы находитесь. Если содержание документа непонятно, лучше его не подписывать – об этом ставится соответствующая отметка на протоколе.

Реклама

Шаг 2. Фиксация ДТП

Если у вас есть смартфон, обязательно снимите фотографии и видео с места аварии. Они могут потребоваться как дополнительные доказательства для страховой компании.

При наличии свидетелей ДТП, следует записать также их показания и контакты.

Шаг 3. Обращение в страховую

Пострадавший в автопроисшествии должен обратиться в свою страховую компанию и компанию, где оформлял страховку виновник аварии. Как раз страховая виновника будет возмещать убытки за ремонт авто и другие расходы.

Реклама

В случае вины страхователя, указанного в карточке международного автомобильного страхования, ее копия отдается другому участнику ДТП (потерпевшему).

Если у другого водителя нет страхового покрытия или если в дорожно-транспортное происшествие попали двое иностранцев на территории третьей страны, нужно обратиться в национальное Бюро той страны, где произошла авария.

При наличии договора добровольного страхования транспортного средства (КАСКО), необходимо действовать в соответствии с рекомендациями страховщика.

Оформить происшествие без травмированных и погибших за границей можно без участия полиции, для этого следует заполнить бланк европротокола. Во всех странах, где он введен, бланки одинаковы, отличается только язык, на котором они оформлены. Оба водителя также должны иметь полисы автогражданской ответственности и находиться в трезвом состоянии.

Итоги "нулевого растаможивания"

1 июля в Украине отменили льготные условия ввоза автомобилей из-за границы. Закарпатские таможенники обнародовали информацию о количестве растаможенных авто, их стоимости и самых популярных моделях. Какое авто оказалось самым дорогим, читайте в нашем материале

С начала действия закона о льготном растаможивании, то есть с 24 марта по 1 июля, в Украину завезли 18 897 "евроблях".

В тройку самых популярных по количеству автомобилей вошли: Volkswagen (3918 ед.), Skoda (2334 ед.) и Mercedes-Benz (1764 ед.). Украинцы также предпочитали Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota и Hyundai.

Больше всего подержанных автомобилей среди тех, которым более 11 лет – 14 659. Машин в возрасте от 6 до 10 лет ввезли 2917 единиц, до 5 лет – 1321. Новых авто 2021-2022 года выпуска растаможили всего 128 штук.

По стоимости абсолютное большинство машин – до 5 тыс. долларов (14 284 шт.). Львиную долю составили автомобили, стоимостью до 10 тыс. долларов (2613 шт.), было также 854 транспортных средства по цене до 15 тыс. долларов. Более 15 тыс. долларов имели стоимость 1146 автомобилей.

"Сегодня" ранее писали, что в Украине планируют ввести другие изменения по "евробляхам", например, позволить некоторым завозить автомобили со льготами и добавить возможность растаможки онлайн через "Дію". Мы также считали, сколько стоит завезти авто в Украине при льготных условиях и без них.