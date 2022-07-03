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ДТП за кордоном: що робити та куди звертатись у такому випадку

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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3 липня, 15:13
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Коротка інструкція-нагадування про порядок дій при настанні дорожньо-транспортної пригоди за межами України
Три кроки, які варто зробити водіям, що потрапили у ДТП за кордоном
Три кроки, які варто зробити водіям, що потрапили у ДТП за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мільйони українців виїхали за кордон, чимало з них – на власному автомобілі. На жаль, від неприємних ситуацій на дорогах ніхто не застрахований, тож варто пам’ятати про порядок дій у такому випадку, щоб зробити все правильно.

У Національному банку України опублікували коротку покрокову інструкцію, якщо водії раптом потрапили у ДТП за межами країни.

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Крок 1. Викликати спецслужби

Як і в Україні, за кордоном діють ті самі правила. Якщо раптом сталася ДТП, потрібно викликати на місце правоохоронців та, за потреби, швидку допомогу.

Поліцейські складають протокол аварії – потрібно в них попросити копію, а також довідку про обставини дорожньо-транспортної пригоди. Ці документи потрібні для отримання страхових виплат.

Зверніть увагу, що протоколи складають мовою країни, де ви перебуваєте. Якщо зміст документа незрозумілий, краще його не підписувати – про це ставиться відповідна відмітка на протоколі.

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Крок 2. Фіксація ДТП

Якщо у вас є смартфон, обов’язково зніміть фото та відео з місця аварії. Вони можуть знадобитися як додаткові докази для страхової компанії.

За наявності свідків ДТП, слід записати їхні покази та контакти..

Крок 3. Звернення у страхову

Потерпілий в автопригоді має звернутися до своєї страхової компанії та компанії, де оформляв страховку винуватець автопригоди. Якраз страхова винуватця відшкодовуватиме збитки за ремонт авто та інші витрати.

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У разі вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, її копія віддається іншому учаснику ДТП (потерпілому).

Якщо інший водій не має страхового покриття або якщо в дорожньо-транспортну пригоду потрапили двоє іноземців на території третьої країни, потрібно звернутися до національного Бюро в країні, де сталася аварія.

У разі наявності договору добровільного страхування транспортного засобу (КАСКО), необхідно діяти відповідно до рекомендацій КАСКО страховика.

Оформити автопригоду без травмованих та загиблих за кордоном можна й без участі поліції, для цього слід заповнити бланк європротоколу. В усіх країнах, де він запроваджений, бланки однакові, відрізняється лише мова. Обоє водіїв повинні мати поліси автоцивільної відповідальності та перебувати в тверезому стані.

Підсумки "нульового розмитнення"

1 липня в Україні скасували пільгові умови ввезення автомобілів з-за кордону. Закарпатські митники оприлюднили інформацію про кількість розмитнених авто, їхню вартість та найпопулярніші моделі. Яке авто виявилося найдорожчим, читайте у нашому матеріалі.

Від початку дії закону про пільгове розмитнення, тобто з 24 березня по 1 липня, в Україну завезли 18 897 "євроблях".

До трійки найпопулярніших за кількістю автомобілів увійшли: Volkswagen (3918 од.), Skoda (2334 од.) і Mercedes-Benz (1764 од.). Українці також надавали перевагу Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota і Hyundai.

Найбільше вживаних автомобілів серед тих, яким понад 11 років – 14 659. Машин віком від 6 до 10 років ввезли 2917 одиниць, до 5 років – 1321. Нових авто 2021-2022 року випуску розмитнили лише 128 штук.

За вартістю абсолютна більшість машин – до 5 тис. доларів (14 284 шт.). Левову частку склали автомобілі, вартістю до 10 тис. доларів (2613 шт.), було також 854 транспортних засоби за ціною до 15 тис. доларів. Понад 15 тис. доларів мали вартість 1146 авто.

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні планують запровадити інші зміни щодо "євроблях", наприклад, дозволити декому завозити автомобілі з пільгами та додати можливість розмитнення онлайн через "Дію". Ми також рахували, скільки коштує завезти авто в Україну за пільгових умов та без них.

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