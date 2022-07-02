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"Євробляха" за 6 мільйонів: яке найдорожче авто ввезли в Україну (фото)

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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2 липня, 17:43
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Закарпатські митники розповіли, яка марка та ціна найдорожчого ввезеного в Україну авто
Митники розповіли, яких "євроблях" ввезли в Україну найбільше
Митники розповіли, яких "євроблях" ввезли в Україну найбільше / Фото: Колаж: Сьогодні

Із 1 липня в Україні повернули акциз і сплату мита за ввезення автомобілів з-за кордону. В останні дні дії "нульового розмитнення", в країну завезли колосальну кількість машин.

Як повідомили в пресслужбі Закарпатської митниці, від початку дії закону про пільгове розмитнення, тобто з 24 березня по 1 липня, в Україну завезли 18 897 "євроблях".

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У трійку найпопулярніших за кількістю автомобілів увійшли: Volkswagen (3918 од.), Skoda (2334 од.) і Mercedes-Benz (1764 од.). Українці також надавали перевагу Audi, BMW, Ford, Opel, Renault, Toyota і Hyundai.

Найбільше користованих автомобілів серед тих, яким понад 11 років – 14 659. Машин віком від 6 до 10 років ввезли 2917 одиниць, до 5 років – 1321. Нових авто 2021-2022 року випуску розмитнили лише 128 штук.

По вартості абсолютна більшість машин – до 5 тис. доларів (14 284 шт.). Левову частку склали автомобілі, вартістю до 10 тис. доларів (2613 шт.), було також 854 транспортних засоби за ціною до 15 тис. доларів. Понад 15 тис. доларів мали вартість 1146 авто.

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Найдорожча "євробляха"

Підприємець із Дніпропетровської області побив ціновий рекорд та завіз в Україну найдорожчий автомобіль за "нульовим розмитненням". Це Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску, за ціною 220 тис. доларів (5,9 млн грн).

Загалом закарпатські митники випустили для вільного обігу 18 машин, вартість яких становить понад 100 тис. доларів.

Автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG
Автомобіль Mercedes-Benz G63 AMG

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"Нульове розмитнення" скасували

21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №7418, про який багато сперечалися раніше. Зміни підтримали 234 голосами й одразу в двох читаннях.

Закон передбачає повернення мита й оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року. Йдеться про товари, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також підприємства, що не сплачують ввізне мито.

Митна статистика свідчить, що при "нульовому розмитненні" щомісяця втрати доходів до бюджету становили 3 млрд грн та 0,5 млрд грн відповідно. Однак найбільше втрат було саме через ввезення "євроблях" – власники завезли в Україну понад 120 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

Зараз водії не зможуть розмитнювати авто за пільговими умовами. Водночас закон №7418 звільняє від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

"Сьогодні" раніше писали, що в Україні планують запровадити інші зміни щодо "євроблях", наприклад, дозволити декому завозити автомобілі з пільгами та додати можливість розмитнення онлайн через "Дію". Ми також рахували, скільки коштує завезти авто в Україну з пільговими умовами й без них.

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