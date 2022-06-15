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Онлайн в "Дії" та без корупції: як українцям пропонують розмитнювати авто

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 17:59
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Влада планує запровадити в країні можливість розмитнювати "євробляхи" онлайн
Розмитнення "євроблях" через "Дію" дозволить уникнути корупції
Розмитнення "євроблях" через "Дію" дозволить уникнути корупції / Фото: Getty Images, Міністерство цифровий трансформації, Колаж: Сьогодні

15 червня у Верховній Раді зареєстрували проєкти трьох законів, які передбачають зміни до процедури розмитнення автомобілів.

Як повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук, йдеться про законопроєкти №7466, №7467 та №7468, які вже підтримав уряд.

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Загалом зміни дозволяють розмитнювати авто онлайн, за допомогою застосунку "Дія". У державному додатку можна буде одразу подати декларацію та здійснити усі платежі. Це допоможе звести до мінімуму контакти митників з власниками авто та, відповідно, запобігти корупції.

Нова запропонована формула розмитнення авто
Нова запропонована формула розмитнення авто / Фото: Facebook/Данило Гетманцев

Проєкт закону №7466 передбачає, що транспортні засоби розмитнюватимуть за новою формулою, без врахування вартості машини. Розрахунок здійснюватимуть на основі віку, типу і об’єму двигуна та ексклюзивності авто. Планують скасувати пенсійний збір за розмитнення авто, який становить 3-5% залежно від вартості автомобіля.

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Законопроєкт №7467 має на меті скерування 50% від акцизного податку з розмитнених авто до загального фонду держбюджету, інші 50% – до спеціального фонду.

Окрім цього, проєкт закону №7468 встановлює процедуру онлайн-розмитнення легкових автомобілів. Він передбачає заповнення е-декларації та реєстрацію її на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг "Дія".

Як розмитнити авто онлайн?

За інформацією уряду, для розмитнення авто на державному порталі, потрібно вказати його VIN-код. Далі система автоматично підрахує, яку суму має заплатити власник.

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Формула враховуватиме згадані характеристики автомобіля – особливості двигуна, вік та ексклюзивність транспортного засобу. Після розмитнення, у "Дії" також можна буде зареєструвати легковик упродовж 5 хвилин.

Нова запропонована формула розмитнення авто
Нова запропонована формула розмитнення авто / Фото: Facebook/Данило Гетманцев

Приклади розрахунків за новою формулою
Приклади розрахунків за новою формулою / Фото: Facebook/Данило Гетманцев

Водночас від оподаткування звільнять авто з електричними двигунами. Менша ставка буде для авто з гібридними двигунами.

У Мінцифри вважають, що нововведення є одними з найважливіших складових антикорупційної реформи в митній галузі. Запроваджені зміни дозволять не маніпулювати ціною авто при ввезенні в країну.

Головні нововведення липня

Із 1 липня на українців чекає чимало змін, серед головних нововведень – збільшення мінімальних та максимальних розмірів виплат для всіх категорій пенсіонерів. Мінімальна пенсія становитиме 2027 грн замість 1934 грн, а максимальний розмір пенсійної виплати піднімуть із 19 340 до 20 270 грн.

Зростуть також гарантовані розміри аліментів і розміри страхових сум за договорами для водіїв, і вартість автоцивілки. Наступного місяця планують повернути податки за розмитнення автомобілів, крім тих, що призначені для потреб Збройних сил України, а водіям почнуть видавати права за оновленою процедурою.

Окрім цього, з липня наберуть чинності зміни до антитютюнового закону, якими тютюновмісні вироби для електронного нагрівання (IQOS та подібні) прирівнюються до тютюнових виробів. Відтак за недотримання розміру максимальних роздрібних цін на такі товари передбачена відповідальність.

Тих, хто курить IQOS в громадських місцях, почнуть штрафувати за порушення закону. Не можна буде використовувати електронні пристрої для куріння в офісах, магазинах, кафе і ресторанах, на зупинках громадського транспорту, в ліфтах, під’їздах, підземних переходах тощо.

"Сьогодні" раніше розповідали, коли водіям очікувати сезонного піку на АЗС, а також писали, як Україна планує експортувати зерно на світові ринки.

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