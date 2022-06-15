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Житниця світу: як планують експортувати українське зерно під час війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 16:24
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Розповідаємо про актуальні виклики та способи розв’язання питань експорту українського зерна
Україна планує нарощувати обсяги експорту зерна
Україна планує нарощувати обсяги експорту зерна / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв’язку з війною та блокуванням портів окупантами, українське зерно ще від березня експортують новими маршрутами. Нерозв’язаними залишаються чимало логістичних питань.

Як повідомили у комітеті аграрної політики ВРУ, в мирний час Україна постачає свою продукцію до 191 країни. Здебільшого це пшениця, кукурудза, ячмінь та соняшникова олія, які допомагають побороти голод на Близькому Сході та в Африці.

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За словами секретаря профільного комітету Івана Чайківського в ефірі столичного телеканалу, для збільшення обсягів експорту, потрібно запровадити автомобільні "зелені коридори" в Європу за зразком послаблень для бензовозів.

Частину товару вивозять з України залізницею та річковими маршрутами. Щомісяця вдається нарощувати обсяги: якщо в березні продавали за кордон 300 тис. тонн, то в квітні уже 800 тис., а в травні – 1,75 млн тонн. Очікується, що вдасться збільшити ці показники до 2,5 млн тонн зерна на місяць. Для порівняння, до війни обсяги експортованого зерна морем становили від 6 до 8 млн тонн на місяць.

Рішення в Європі

У США вирішили допомогти Україні експортувати зерно на світові ринки. Для цього хочуть збудувати тимчасові склади на кордоні з Польщею. Як заявив американський президент Джо Байден, у такий спосіб логістика стане простішою і Європою його можна буде розвозити автомобілями, а в інші країни зерно експортуватимуть океаном.

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Водночас офіційна Польща заявила, що не має потужностей для приймання всього зібраного в Україні зерна. Як пише TVP з посиланням на слова польського віцепрем’єра Ярослава Качинського, до навантаження не готові ні порти, ні залізниця в країні. Однак зараз із офіційним Києвом укладають договори на довгострокову перспективу, що передбачають транспортування через сусідню країну.

Головну ставку для експорту планують зробити на Ґданськ, і продовжити до нього ширококолійну лінію зі Славкова. Із Польщі зерно везтимуть в Північну Африку та на Близький Схід.

Потреба в тимчасових зерносховищах

За інформацією Мінагрополітики України, очікуваний дефіцит зерносховищ в країні для врожаю становить 10-15 млн тонн. Саме стільки місткостей втратили через руйнування та тимчасову окупацію. Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич зауважив, що зараз є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зерносховищ:

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  • модульних конструкцій;
  • поліетиленових пакетів.

Країни Євросоюзу можуть надати Україні такі сховища, що допоможе зберегти врожай і забезпечити постачання зерна на світові ринки. Прискоренню експорту допоможуть і фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту та обладнання на прикордонних пунктах пропуску, але на це ще потрібно отримати дозвіл Єврокомісії.

За даними української митниці, у червні 2022 року вдалося експортувати 613 тис. тонн зернових (пшениця, ячмінь, жито, кукурудза) і ще 0,8 тис. тонн борошна різних видів.

Проблеми на залізниці

Як пише DW, серед головних логістичних проблем – різниця у ширині залізничних колій. В Україні та інших країнах колишнього СРСР колія стратегічно будувалася на 10 см ширшою, ніж у Європі. Відтак, вагони доведеться перевантажувати на кордоні або переміщувати на іншу колісну пару, що суттєво обмежить як швидкість, так і обсяги експорту – орієнтовно це 1-2 млн тонн зерна на місяць.

Окрім цього, шукають альтернативні маршрути для морського й річкового експорту. Перевозять товар до румунської Констанци, розглядають варіант з доставкою продукції до литовського порту Клайпеда, однак для цього потрібна згода Білорусі на перевезення зерна по гуманітарному коридору.

Українське зерно в Іспанії

Днями Україна змогла частково прорвати зернову блокаду та довезти першу партію кукурудзи морським шляхом до Іспанії. Судно Alppila пришвартувалося 13 червня в порту Ла-Корунья з 18 тис. тонн кукурудзи на борту.

Вантаж везли через Балтійське море, що фактично означає відкриття нового маршруту для обходу блокади українських портів. Проте масовий експорт зерна все ще неможливий, оскільки вивозити пшеницю та інші злаки виходить лише суходолом.

Нова логістична схема передбачає вивезення продукції вантажівками до Польщі, де її відвантажують на корабель у порту Свіноуйсьце на Балтійському морі. Цей спосіб економічно вигідніший, ніж везти зерно через усю Європу, тож у перспективі постачання нарощуватимуть.

"Сьогодні" раніше розповідали, що російські окупанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі побували кілька кораблів РФ, які показово вкрали зерно та метал. Водночас у США з'ясували, кому РФ пропонує купити крадене зерно з України.

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