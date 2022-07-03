Дефіцит пального відступає? Які ліміти на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта" і OKKO

Розповідаємо про те, які обмеження на відпуск продукції є на великих АЗС, а де їх взагалі зняли

Великі мережі АЗС поступово збільшують ліміти на відпуск пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У липні ситуація з пальним набагато краща, ніж кілька місяців тому. Дефіцит потрохи відступає, тож деякі мережі АЗС роблять приємні сюрпризи для своїх клієнтів.

Редакція "Сьогодні" зібрала актуальну інформацію про те, які ліміти на популярних заправках в Україні, а де їх узагалі зняли.

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UPG

З 30 червня частково зняли обмеження на відпуск пального на заправках UPG. За наявності спеціалізованого додатка від мережі можна заправитись дизелем та автогазом поза лімітами.

Водночас бензин UPG95 продають після сканування додатка по 40 літрів в одні руки – дозволено як заправляти бак, так і наливати пальне в каністри. А ось без мобільного застосунку є обмеження – до 10 літрів.

WOG

З 1 липня в мережі заправок WOG в Україні зняли всі обмеження на продаж пального. Учасники програми лояльності PRIDE можуть купити будь-яку кількість будь-якого виду пального на АЗК.

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Окрім цього, власники картки мережі можуть купити автогаз за готівку та банківські картки на заправках, які реалізують пальне тільки за безготівковим розрахунком.

"БРСМ-Нафта"

24 червня зміни запровадили також на АЗС мережі "БРСМ-Нафта", оскільки налагодили постачання преміального бензину А-95. Тож своїм клієнтам компанія збільшила ліміти на заправку приватних авто до 40 літрів на добу.

Додатково можна підвищити свій ліміт на заправку, якщо купити продуктів додому з карткою лояльності:

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від 100 до 199 грн – ліміт на бензин збільшується до 60 літрів;

від 200 грн – на 80 літрів.

OKKO

Ще з травня більше пального в одні руки реалізують на заправках OKKO. Дизельне пальне, бензин А-95, PULLS 95 та PULLS Diesel продають з обмеженням 20 літрів на одне авто за наявності картки Fishka. Автогаз реалізують без обмежень.

Водіям без картки Fishka пальне не відпускають. Для отримання картки досить встановити однойменний додаток собі на смартфон.

Заправити автомобіль упродовж доби можна тричі, але не раніше ніж через 3 години після останньої купівлі пального на заправці. Авто військових, комунальників, працівників об’єктів критичної інфраструктури заправляють без обмежень автогазом, за паливними картками і талонами – бензином А-95 та дизелем.

Що робити у разі ДТП за кордоном

Неприємні ситуації на дорогах трапляються всюди, навіть за кордоном. Але алгоритм дій загалом однаковий, тож якщо ви раптом потрапили у ДТП за межами України, не панікуйте, а дотримуйтесь кількох простих правил.

Крок 1. Викличте поліцію та, за потреби, швидку допомогу. Правоохоронці складуть протокол аварії, тож попросіть у них копію та довідку про обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Крок 2. Зафіксуйте місце автопригоди на фото й відео. Ці записи слугуватимуть додатковими доказами для страхової компанії. Якщо є очевидці ДТП, запишіть також їхні свідчення та контакти.

Крок 3. Зверніться до страхової компанії. Збитки потерпілому відшкодовує страхова служба винуватця, тож слід повідомити про аварію і їх. Якщо водій не має страхового покриття, слід звернутися до національного бюро в країні, де сталася ДТП.

У разі наявності договору добровільного страхування транспортного засобу (КАСКО), необхідно діяти відповідно до рекомендацій КАСКО страховика. Також можна оформити автопригоду без поліції, якщо немає травмованих або загиблих – за процедурою європротоколу.

"Сьогодні" також розповідали, яке найдорожче авто ввезли в Україну за період дії "нульового розмитнення", а також склали тест на знання Правил дорожнього руху, щоб читачі могли перевірити себе.