"Укрпочта" выпустит продолжение знаменитой серии марок – что будет с русским кораблем

Новую партию марок решили продавать в региональных отделениях "Укрпочты"

Укрпочта выпустила новую серию марок о "русском корабле" / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" анонсировала старт продаж второй серии марок о "русском военном корабле" — теперь темой станет потопление судна украинскими военными.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

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"23 мая, в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после трагической гибели российского военного крейсера "Москва", Укрпочта выпустит марку "Русский военный корабль… ВСЕ!" – сообщили в компании.

Всего компания напечатала 5 миллионов экземпляров марок в двух номиналах:

"Русский военный корабль... ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправлений по Украине;

"Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.

Продавать марку будут более чем в 1500 отделениях "Укрпочты", в частности – в райцентрах. Правда, на продажу установлен лимит: 2 блока по 3 марки любого номинала одному покупателю.

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Стоимость листа (3 марки и 3 купона) составит 69 грн и 4,5 доллара соответственно.

"Мрию у нас не отнять"

Укрпочта напечатает новую почтовую марку, посвященную уничтоженному российскими оккупантами самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия".

Марка будет с рисунком 11-летней София Кравчук из Волынской области. Свой рисунок ребенок отправил на конкурс "Что для меня Украина?", который проводили еще до войны.

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Ранее стало известно, что в Украине напечатают марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию к ней будут выбирать сами украинцы путем онлайн-голосования.

Также мы рассказывали об ажиотаже вокруг первой серии марки "Русский корабль..." и писали, за сколько продали первую марку с кораблем.