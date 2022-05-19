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"Укрпошта" випустить продовження знаменитої серії марок – що буде з російським кораблем

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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19 травня, 15:10
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Нову партію марок вирішили продавати у регіональних відділеннях "Укрпошти"
Укрпошта випустила нову серію марок про "російський корабель"
Укрпошта випустила нову серію марок про "російський корабель" / Фото: Укрпошта, Колаж: Сьогодні

"Укрпошта" анонсувала старт продажу другої серії марок про "російський воєнний корабль" – тепер темою стане потоплення судна українськими військовими.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

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"23 травня, на День морської піхоти України, а також на 40-й день після трагічної загибелі російського військового крейсера "Москва", Укрпошта випустить марку "Російський воєнний корабель… ВСЕ!" – повідомили у компанії.

Усього компанія надрукувала 5 мільйонів екземплярів марок у двох номіналах:

  • "Російський воєнний корабль... ВСЕ! Смерть ворогам!" F для відправлень Україною;
  • "Російський воєнний корабль... ВСЕ! Слава нації!" W для міжнародних відправлень.

Продаватимуть марку більш ніж у 1500 відділеннях "Укрпошти", зокрема – у райцентрах. Щоправда, на продаж встановлено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь-якого номіналу для одного покупця.

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Вартість листа (3 марки та 3 купони) становитиме 69 грн і 4,5 долара відповідно.

"Мрію у нас не відібрати"

Укрпошта надрукує нову поштову марку, присвячену знищеному російськими окупантами найбільшому у світі транспортному літаку Ан-225 "Мрія"

Марка буде із малюнком 11-річної Софії Кравчук із Волинської області. Свій малюнок дитина відправила на конкурс "Що для мене Україна?", який проводили ще до війни.

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Раніше стало відомо, що в Україні надрукують марку із зображенням Володимира Путіна. Ілюстрацію до неї обиратимуть самі українці шляхом онлайн-голосування.

Також ми розповідали про ажіотаж навколо першої серії марки "Російський корабель..." і писали, за скільки продали першу марку з кораблем.

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