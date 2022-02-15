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Сотрудники ПриватБанка угрожали клиенту "прийти в гости" – что произошло

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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15 февраля, 09:33
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Рассказываем, почему клиент решил закрыть счет ПриватБанка при первой же возможности и перейти в другое финучреждение
Зачем ПриватБанк постоянно звонит своему клиенту
Зачем ПриватБанк постоянно звонит своему клиенту / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинец пожаловался на нелояльное отношение к нему ПриватБанка и заявил, что закроет счет при первой возможности.

Об этом клиент написал отзыв на сайте "Минфин".

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По словами автора, он около трех месяцев пролежал в больнице с коронавирусом и был не в состоянии решать финансовые вопросы.

У мужчины образовалась задолженность по "Универсальной" карте, хотя за три месяца никто даже не позвонил. Обратившись на горячую линию клиент попросил пойти на встречу.

"Банк хамски ответил, что это моя проблема и если не оплачу задолженность банк придет в гости якобы на опись имущества. В результате звонки не прекратились и увидев что денег и правда нет (т.к. лечение забрало почти 300 тыс грн.), банк предложил внести хотя бы 2500 грн, чтобы до конца месяца банк, так сказать, не трогал меня", – говорится в отзыве.

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Эти 2500 грн клиенту пришлось занять в другом банке, который согласился пойти на встречу и не насчитывать проценты за те три месяца.

Полученные деньги были положены на карту ПриватБанка, однако уже через неделю клиенту снова поступил звонок с вопросом "когда будете платить?".

"Ладно звонок, больше всего, показала истинное отношение к клиентам, фраза "ну поищите еще!" на мой ответ что денег пока нет и я смогу внести следующий платеж только со следующей зарплаты", – возмущается мужчина.

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Что ответили в ПриватБанке?

Представители финучреждения отреагировали на жалобу в комментариях под отзывом и отметили, что в связи с пандемией, банк отменил насчитывание штрафов и пени, а проценты насчитывает только по базовой ставке.

"Однак просимо звернути увагу, що введення карантину, а також інших заходів щодо боротьби із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території України, не звільняє клієнта від обов'язків щодо обслуговування кредиту згідно з умовами договору", – написали сотрудники.

"Оплата частями" от ПриватБанка

Помимо приложения Приват24 у банка есть еще одна интересная программа – сервис "Оплата частями". Это беспроцентная рассрочка, которая позволяет оплатить выбранную покупку не за один раз, а разделить платеж на несколько месяцев.

Воспользоваться сервисом можно не в любом магазине, а только в тех торговых точках, которые являются партнерами ПриватБанка. К счастью, таких магазинов более 50 тысяч в Украине, как онлайн так и офлайн.

Также для использования "Оплаты частями" необходимо быть клиентом банка и иметь карточный счет, а также быть авторизованным пользователем Приват24.

"Сегодня" раньше писали, почему ПриватБанк не отдает застрявшие в банкомате карты и рассказывали, как оплатить коммуналку через Приват24.

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