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Как оплатить коммуналку через Приват24 – пошаговая инструкция

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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14 февраля, 09:13
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Рассказываем, как оплатить коммунальные услуги через Приват24 за несколько кликов
Все об оплате коммуналки через Приват24
Все об оплате коммуналки через Приват24 / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома намного удобнее, чем идти в кассу банка и стоять в очереди. Поэтому некоторые украинские банки сделали возможным оплатить все квитанции через мобильное приложение.

"Сегодня" рассказывают, как оплатить коммуналку через Приват24.

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Итак, оплатить услуги можно как через мобильную версию Приват24, так и с помощью компьютера, алгоритм действий практически одинаковый.

Как оплатить коммунальные услуги с компьютера

Шаг 1

Авторизуйтесь в личном кабинете Приват24 и перейдите во вкладку "Мои платежи";

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Шаг 2

В свободном поле введите название организации-поставщика услуг или её ЕГРПОУ. В появившемся перечне выберете нужную вам организацию;

Шаг 3

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Введите номер лицевого счета и укажите сумму платежа;

Шаг 4

После этого нажмите "Добавить платеж в корзину" и выберете карту или счет, с которого будут списаны средства;

Шаг 5

Завершающий этап – это нажатие кнопки "Подтвердить".

Как оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение

Шаг 1

Войдите в приложение и перейдите во вкладку "Сервисы", она находится в левом нижнем углу;

Шаг 2

Далее выберете опцию "Мои платежи";

Шаг 3

Создайте новый платеж или воспользуйтесь ранее подготовленными шаблонами;

Шаг 4

Введите реквизиты (также точно найдите организацию по названию или номеру счета);

Шаг 5

Выберете карту или счет для оплаты и нажмите кнопку "Оплатить".

Также в приложении есть удобная функция – возможность сканировать QR-код квитанции. Еще можно сфотографировать нужный для оплаты чек при помощи функции "ФотоКасса".

"Оплата частями" от ПриватБанка

У ПриватБанка есть еще одно мобильное приложение – "Оплата частями". Это сервис беспроцентной рассрочки, который позволяет разделить оплату покупки на несколько платежей, которые совершаются раз в месяц.

Для этого сервиса необходимо быть клиентом ПриватБанка и совершать оплату только его картой. Также стоит обратить внимание на список магазинов-партнеров, ведь только там можно воспользоваться этой функцией.

К счастью, таких в Украине больше 50 тысяч, есть и обычные магазины, и интернет-площадки.

Для использования приложения необходимо быть зарегистрированным в Приват24, поскольку эти программы связаны.

"Сегодня" раньше писали, почему ПриватБанк не отдает застрявшие в банкомате карты и рассказывали, почему банк не пошел на встречу пенсионерке.

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