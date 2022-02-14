Как оплатить коммуналку через Приват24 – пошаговая инструкция

Оплачивать коммунальные услуги не выходя из дома намного удобнее, чем идти в кассу банка и стоять в очереди. Поэтому некоторые украинские банки сделали возможным оплатить все квитанции через мобильное приложение.
"Сегодня" рассказывают, как оплатить коммуналку через Приват24.
Итак, оплатить услуги можно как через мобильную версию Приват24, так и с помощью компьютера, алгоритм действий практически одинаковый.
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Как оплатить коммунальные услуги с компьютера
Шаг 1
Авторизуйтесь в личном кабинете Приват24 и перейдите во вкладку "Мои платежи";
Шаг 2
В свободном поле введите название организации-поставщика услуг или её ЕГРПОУ. В появившемся перечне выберете нужную вам организацию;
Шаг 3
Введите номер лицевого счета и укажите сумму платежа;
Шаг 4
После этого нажмите "Добавить платеж в корзину" и выберете карту или счет, с которого будут списаны средства;
Шаг 5
Завершающий этап – это нажатие кнопки "Подтвердить".
Как оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение
Шаг 1
Войдите в приложение и перейдите во вкладку "Сервисы", она находится в левом нижнем углу;
Шаг 2
Далее выберете опцию "Мои платежи";
Шаг 3
Создайте новый платеж или воспользуйтесь ранее подготовленными шаблонами;
Шаг 4
Введите реквизиты (также точно найдите организацию по названию или номеру счета);
Шаг 5
Выберете карту или счет для оплаты и нажмите кнопку "Оплатить".
Также в приложении есть удобная функция – возможность сканировать QR-код квитанции. Еще можно сфотографировать нужный для оплаты чек при помощи функции "ФотоКасса".
"Оплата частями" от ПриватБанка
У ПриватБанка есть еще одно мобильное приложение – "Оплата частями". Это сервис беспроцентной рассрочки, который позволяет разделить оплату покупки на несколько платежей, которые совершаются раз в месяц.
Для этого сервиса необходимо быть клиентом ПриватБанка и совершать оплату только его картой. Также стоит обратить внимание на список магазинов-партнеров, ведь только там можно воспользоваться этой функцией.
К счастью, таких в Украине больше 50 тысяч, есть и обычные магазины, и интернет-площадки.
Для использования приложения необходимо быть зарегистрированным в Приват24, поскольку эти программы связаны.
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