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Як оплатити комуналку через Приват24 – покрокова інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 лютого, 09:13
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Розповідаємо, як оплатити комунальні послуги через Приват24 за кілька кліків
Все про оплату комуналки через Приват24
Все про оплату комуналки через Приват24 / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Оплачувати комунальні послуги не виходячи з дому набагато зручніше, ніж іти до каси банку та стояти у черзі. Тому деякі українські банки зробили можливим оплатити всі квитанції через мобільний додаток.

"Сьогодні" розповідають, як сплатити комуналку через Приват24.

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Отже, оплатити послуги можна як через мобільну версію Приват24, так і за допомогою комп'ютера, алгоритм дій практично однаковий.

Як сплатити комунальні послуги з комп'ютера

Крок 1

Авторизуйтесь в особистому кабінеті Приват24 та перейдіть у вкладку "Мої платежі";

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Крок 2

У вільному полі введіть назву організації-постачальника послуг або її ЄДРПОУ. У списку виберіть потрібну вам організацію;

Крок 3

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Введіть номер особового рахунку та вкажіть суму платежу;

Крок 4

Після цього натисніть "Додати платіж до кошика" та оберіть карту або рахунок, з якого будуть списані кошти;

Крок 5

Завершальний етап – це натискання кнопки "Підтвердити".

Як оплатити комунальні послуги через мобільний додаток

Крок 1

Увійдіть у програму та перейдіть у вкладку "Сервіси", вона знаходиться у лівому нижньому кутку;

Крок 2

Далі оберіть опцію "Мої платежі";

Крок 3

Створіть новий платіж або скористайтеся підготовленими шаблонами;

Крок 4

Введіть реквізити (так само знайдіть організацію за назвою чи номером рахунку);

Крок 5

Виберіть картку або рахунок для оплати та натисніть кнопку "Оплатити".

Також у додатку є зручна функція – можливість сканувати QR-код квитанції. Ще можна сфотографувати необхідний для оплати чек з допомогою функції "ФотоКаса".

"Оплата частинами" від ПриватБанку

У ПриватБанку є ще одна мобільна програма – "Оплата частинами". Це сервіс безпроцентної розстрочки, що дозволяє розділити оплату покупки на кілька платежів, які здійснюються раз на місяць.

Для цього сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та здійснювати оплату лише його карткою. Також варто звернути увагу на список магазинів-партнерів, адже тільки там можна скористатися цією функцією.

На щастя, таких в Україні більше 50 тисяч, є і звичайні магазини та інтернет-майданчики.

Для використання програми необхідно бути зареєстрованим у Приват24, оскільки ці програми пов'язані.

"Сьогодні" раніше писали, чому ПриватБанк не віддає карти, що застрягли в банкоматі, і розповідали, чому банк не пішов назустріч пенсіонерці.

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