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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

"Оплата частинами" від ПриватБанку – плюси та мінуси розстрочки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 лютого, 15:20
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Розповідаємо все про те, як користуватися програмою "Оплата частинами" і в чому переваги та недоліки програми
Розповідаємо все про оплату частинами
Розповідаємо все про оплату частинами / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Розстрочка – це дуже зручна опція для любителів раптової купівлі, що стало звичним для багатьох українців. На сьогодні її можна оформити, навіть не приходячи до банку, – через мобільний додаток.

"Сьогодні" розкажуть все, що дізнались від ПриватБанку про сервіс "Оплата частинами".

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Отже, "Оплата частинами" – це сервіс купівлі на виплат, за допомогою якого можна оплатити покупку не за раз, а в кілька етапів, причому без відсотків.

Однак таку змогу мають тільки клієнти ПриватБанку, і то не всі, а лише власники таких пластикових карток:

  • "Універсальна";
  • "Універсальна Gold";
  • Platinum;
  • Infinite;
  • World Signia/World Elite.

Доведеться також завантажити спеціальний мобільний додаток – "Оплата частинами". Він доступний як для користувачів IOS так і для власників телефонів Android.

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Ще одним мінусом є те, що для використання додатку ви обов'язково повинні мати обліковий запис у "Приват24", оскільки ці програми пов'язані.

Після того, як ви завантажуєте програму і авторизуєтеся, ви зможете дізнатися про доступний ліміт. Також це можна зробити, надіславши SMS-повідомлення з текстом CHAST за номер 10060.

Де можна сплатити товар частинами?

Оформити купівлю на виплат через "Оплату частинами" можна не скрізь, а лише у магазинах – партнерах ПриватБанку. Таких точок в Україні більш ніж 50 тисяч, це як офлайн-, так і онлайн-магазини. Потрібний вам магазин можна перевірити за посиланням.

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Як використовувати "Оплату частинами"

Отже, якщо ви хочете придбати товар у звичайному магазині, вам знадобиться не лише додаток, а й картка ПриватБанку, на якій має бути сума для першого платежу.

Покажіть її касиру та скажіть, що хочете скористатися сервісом. У дальшому оформленні допоможе співробітник.

Скористатися оплатою частинами можна самостійно, через інтернет-магазин. Для цього потрібно вибрати бажаний товар та звернути увагу на спеціальну іконку, яка вказує на максимальну кількість частин, якими можна сплатити покупку.

Під час процедури оплати виберіть спосіб "Оплата частинами" від ПриватБанку та оформте замовлення, обов'язково зазначивши кількість платежів.

Далі вас переадресують на сторінку банку для оплати, де потрібно ввести дані картки для списання першого платежу. Інша сума буде списуватися з вашої картки рівними частинами щомісяця.

Плюси та мінуси "Оплати частинами"

До безумовних плюсів належить зручність програми та самої функції, користуючись якою, можна купити бажану річ без відсотків, на відміну від сервісів кредитування.

А ось мінусами є обмежений вибір торгових точок, обов'язкова наявність програми та суворо встановлений ліміт.

Як закрити рахунок у ПриватБанку

Раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас з'явився зайвий картковий рахунок у ПриватБанку і ви хочете його закрити.

Це можна зробити кількома способами, зокрема особисто відвідати відділення банку з паспортом та своєю карткою.

Також можна закрити рахунок не виходячи з дому – через "Приват24". Для цього в програмі перейдіть до розділу "Мої рахунки" і зі списку виберіть ту картку, яку плануєте закрити.

Після цього в меню "Управління карткою/рахунком" оберіть опцію "Налаштування та послуги".

Останній крок – це кнопка "Закриття картки", що міститься внизу сторінки.

"Сьогодні" також писали, як змінити кредитний ліміт через програму та чому ПриватБанк не повертає картки, що застрягли в банкоматі.

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