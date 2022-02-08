"Оплата частями" от ПриватБанка – плюсы и минусы рассрочки

Рассказываем все о том, как пользоваться приложением "Оплата частями" и в чем плюсы и минусы программы

Рассказываем все об оплате частями / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Рассрочка – это очень удобная опция для любителей внезапных покупок, которая стала привычной для многих украинцев. На сегодняшний день ее можно оформить даже не приходя в банк – через мобильное приложение.

"Сегодня" расскажут все, что узнали от ПриватБанка о сервисе "Оплата частями".

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Итак, "Оплата частями" – это сервис рассрочки, который позволяет оплатить покупку не за один раз, а в несколько этапов и при этом без процентов.

Однако такая возможность доступна только клиентам ПриватБанка и то, не всем, а владельцам таких пластиковых карт:

"Универсальная";

"Универсальная Gold";

"Platinum";

"Infinite";

"World Signia/World Elite".

Придется также загрузить специальное мобильное приложение – "Оплата частями". Оно доступно как для пользователей IOS так и для телефонов Android.

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Еще одним минусом является то, что для использования приложения вы обязательно должны иметь аккаунт в Приват24, поскольку эти программы связаны.

После того, как вы скачаете программу и авторизируетесь, вы сможете узнать доступный лимит. Также это можно сделать отправив SMS-сообщение с текстом CHAST на номер 10060.

Где можно оплатить товар частями?

Оформить рассрочку через "Оплату частями" можно не везде, а только в магазинах-партнерах ПриватБанка.

Таких точек в Украине больше 50 тысяч, туда входят и офлайн и онлайн магазины. Нужный вам магазин можно проверить по ссылке.

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Как использовать "Оплату частями"

Итак, если вы хотите приобрести товар в обычном магазине, вам потребуется не только приложение, а и карта ПриватБанка, на которой должна быть сумма для первого платежа.

Предъявите ее кассиру и скажите, что хотите воспользоваться сервисом. В дальнейшем оформлении вам поможет сотрудник.

Воспользоваться оплатой частями можно и самостоятельно, через интернет-магазин. Для этого нужно выбрать желаемый товар и обратить внимание на специальную иконку, которая указывает на максимальное количество частей, которыми можно его оплатить.

Во время процедуры оплаты выберете способ "Оплата частями" от Приватбанка и оформите заказ с обязательным указанием количества платежей.

Далее вас переадресуют на страницу банка для оплаты, где нужно ввести данные карты для списание первого платежа.

Остальная сумма будет списываться с вашей карты равными частями каждый месяц.

Плюсы и минусы "Оплаты частями"

К безусловным плюсам можно отнести удобство программы и самой функции, которая позволяет купить желаемую вещь без процентов, в отличии от сервисов кредитования.

А вот минусами являются ограниченный выбор торговых точек, обязательное наличие приложения и строго установленный лимит.

Как закрыть счет в ПриватБанке

Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас появился лишний карточный счет ПриватБанка и вы хотите его закрыть.

Это можно сделать несколькими способами, в том числе - лично посетить отделение банка с паспортом и своей картой.

Также можно закрыть счет не выходя из дома – через Приват24. Для этого в приложении перейдите в раздел "Мои счета" и из списка выберете ту карту, которую планируете закрыть.

После этого в меню "Управление картой/счетом" выберете опцию "Настройки и услуги".

Последний шаг – это кнопка "Закрытие карты", которая находится внизу страницы.

"Сегодня" также писали, как изменить кредитный лимит через приложение и рассказывали, почему ПриватБанк не возвращает застрявшие в банкомате карты.