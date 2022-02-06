Как закрыть счет в ПриватБанке – пошаговая инструкция

Рассказываем о трех разных способах закрыть счет или карту в ПриватБанке

Как правильно закрыть счет в ПриватБанке / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если у вас появились лишние карты, которыми вы больше не пользуетесь, лучшее решение – закрыть их полностью, чтобы не дать мошенникам провернуть свои схемы.

"Сегодня" расскажут вам, как закрыть свой счет в ПриватБанке и можно ли это сделать онлайн.

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Итак, закрыть счет или карту, можно несколькими путями, например лично в отделении ПриватБанка, через интернет-банкинг или мобильное приложение Приват24. Проще всего сделать это через сайт или приложение для мобильного.

Как закрыть счет через интернет-банкинг на сайте

Шаг 1

Авторизируйтесь в системе и зайдите в личный кабинет.

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Шаг 2

Перейдите в раздел "Мои счета" и из списка выберете ту карту, которую планируете закрыть.

Шаг 3

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После выбора нужной карты перейдите по ссылке в "Управление картой/счетом" и среди опций выберете "Настройки и услуги".

Шаг 4

Выберете пункт "Закрытие карты", он находится внизу страницы. После нажатия – операция завершена.

Если после закрытия карты вам нужна выписка об отсутсвии задолженности, вам все же придется обратится в отделение банка для ее получения.

Закрыть карту через Приват24 еще проще. После входа в свое приложение из списка карт на экране выберите нужную и перейдите в меню "Управление".

Для этого необходимо нажать на три вертикальные точки в правом верхнем углу карты. Далее выберете опцию "Закрыть карту" – операция завершена.

Как закрыть счет в отделении

Если вы не доверяете технике или вам сложно ею пользоваться, то счет можно закрыть и в отделении ПриватБанка.

Для этого с собой нужно взять ту самую карту (если речь о карточном счете) и паспорт гражданина, далее в написании заявления вам помогут сотрудники.

Помните, что для закрытия карты остаток должен быть нулевой, также не должно быть непогашенных задолженностей.

После закрытия счета лучше всего потребовать выписку по нему, чтобы избежать дальнейших проблем с банком.

ПриватБанк не возвращает застрявшие в банкомате карты

Ранее мы писали, что в целях безопасности ПриватБанк не возвращает клиентам карты, которые каким то образом "съел" банкомат или терминал.

После изъятия ее инкассатором, карта будет уничтожена, вне зависимости от того, какому банку она принадлежала.

Об этом мы узнали после того, как на ПриватБанк пожаловалась женщина, которая пыталась снять деньги с именной карты зарубежного банка и та застряла в банкомате. Теперь, для получения новой карты, ей придется ехать за границу.

"Сегодня" также писали, как увеличить кредитный лимит в Приват24 и рассказывали про новую функцию приложения для детей.