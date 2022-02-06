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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Як закрити рахунок у ПриватБанку – покрокова інструкція

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 лютого, 09:12
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Розповідаємо про три різні способи закрити рахунок або картку в ПриватБанку
Як правильно закрити рахунок у ПриватБанку
Як правильно закрити рахунок у ПриватБанку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо у вас з'явилися зайві карти, якими ви більше не користуєтеся, найкраще рішення – закрити їх повністю, щоб не дати шахраям провернути свої схеми

"Сегодня" розкажуть вам, як закрити свій рахунок у ПриватБанку і чи це можна зробити онлайн.

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Отже, закрити рахунок або картку можна кількома шляхами, наприклад особисто у відділенні ПриватБанку, через інтернет-банкінг або мобільний додаток Приват24. Найпростіше зробити це через сайт або програму для мобільного.

Як закрити рахунок через інтернет-банкінг на сайті

Крок 1

Авторизуйтесь у системі та зайдіть у особистий кабінет.

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Крок 2

Перейдіть до розділу "Мої рахунки" та зі списку виберіть ту картку, яку плануєте закрити.

Крок 3

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Після вибору потрібної картки перейдіть за посиланням "Управління карткою/рахунком" і серед опцій виберіть "Налаштування та послуги".

Крок 4

Виберіть пункт "Закриття карти" він знаходиться внизу сторінки. Після натискання – операцію завершено.

Якщо після закриття картки вам потрібна виписка про відсутність заборгованості, вам все ж таки доведеться звернутися до відділення банку для її отримання.

Закрити карту через Приват24 ще простіше. Після входу до програми зі списку карт на екрані виберіть потрібну і перейдіть в меню "Управління".

Для цього необхідно натиснути на три вертикальні точки у верхньому правому куті карти. Далі оберіть опцію "Закрити карту" – операцію завершено.

Як закрити рахунок у відділенні

Якщо ви не довіряєте техніці або вам складно користуватися нею, то рахунок можна закрити і у відділенні ПриватБанку.

Для цього з собою потрібно взяти ту саму картку (якщо мова про картковий рахунок) та паспорт громадянина, далі у написанні заяви вам допоможуть співробітники.

Пам'ятайте, що для закриття карти залишок повинен бути нульовим, також повинно бути непогашених заборгованостей.

Після закриття рахунку найкраще вимагати виписку за ним, щоб уникнути подальших проблем із банком

ПриватБанк не повертає карти, що застрягли в банкоматі

Раніше ми писали, що з метою безпеки ПриватБанк не повертає клієнтам картки, які якимось чином "з'їв" банкомат або термінал

Після вилучення її інкасатором, картку буде знищено , незалежно від цього, якому банку вона належала.

Про це ми дізналися після того, як на ПриватБанк поскаржилася жінка, яка намагалася зняти гроші з іменної картки закордонного банку і застрягла в банкоматі. Тепер, щоб отримати нову карту, їй доведеться їхати за кордон.

"Сьогодні" також писали, як збільшити кредитний ліміт у Приват24 і розповідали про нову функцію програми для дітей.

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