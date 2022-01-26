"Зробив — заробив": як через ПриватБанк дітям платитимуть гроші

Сервіс вже працює в оновленій версії Приват24

Новий сервіс дозволить дітям заробляти за виконані завдання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Приват24 запустив сервіс заохочення відповідальності дітей. Називається він "Зробив — заробив".

Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

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Сервіс дозволяє батькам заохочувати дітей матеріально за виконання завдань, що не входять в їх звичайні обов'язки.

Як скористатися можливостями?

Скористатися можливостями сервісу можна у мобільній версії Приват24. Для цього дитині потрібно мати платіжну картку "Юніора".

Працює він просто:

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один з батьків у своєму Приват24 ставить завдання для дитини з пропонованого сервісом списку чи вигадує сам;

визначає термін та ціну за його виконання. Можна створювати разові чи періодичні завдання з будь яких категорій — від навчання до домашніх справ;

дитина, коли заходить у свій Приват24, бачить всі завдання та у разі виконання його, підтверджує у додатку чи додає фото гарних результатів.

якщо батьки приймають виконання завдань у визначений термін, дитина отримує гроші від батьків на власну Картку Юніора.

Нагадаємо, що за допомогою Карти Юніора діти мають можливість проходити навчання в школі фінансової грамотності ПриватБанку, брати участь в інтерактивних акціях і всеукраїнській фінансовій олімпіаді.

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Нова функція ПриватБанку

ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу під назвою "Бюджет", який дозволяє в онлайн режимі отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості з податків.

Користуватися сервісом просто:

Перейдіть до каталогу послуг у веб-версії "Приват24".

Підключіть послугу "Електронний документообіг".

У вкладці "Бюджет" виберіть рік, за який потрібно отримати інформацію.

Натисніть кнопку "Створити запит".

Підпишіть електронним підписом (SmartID, файловим КЕП або ключем іншого АЦСК).

Перевага послуги у тому, що так клієнт може отримати деталізацію за видами податків, дізнатися про причини виникнення заборгованості та оплатити борг, тощо.

Нагадаємо, що всі українські банки встановлюють своїм клієнтам кредитний ліміт в індивідуальному порядку, збираючи та аналізуючи інформацію про нього, на цій підставі й визначають кредитний рейтинг. Проте є критерії, які можуть зіпсувати його.

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