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"Зробив — заробив": як через ПриватБанк дітям платитимуть гроші

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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26 січня, 16:45
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Сервіс вже працює в оновленій версії Приват24
Новий сервіс дозволить дітям заробляти за виконані завдання
Новий сервіс дозволить дітям заробляти за виконані завдання / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Приват24 запустив сервіс заохочення відповідальності дітей. Називається він "Зробив — заробив".

Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

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Сервіс дозволяє батькам заохочувати дітей матеріально за виконання завдань, що не входять в їх звичайні обов'язки.

Як скористатися можливостями?

Скористатися можливостями сервісу можна у мобільній версії Приват24. Для цього дитині потрібно мати платіжну картку "Юніора".

Працює він просто:

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  • один з батьків у своєму Приват24 ставить завдання для дитини з пропонованого сервісом списку чи вигадує сам;
  • визначає термін та ціну за його виконання. Можна створювати разові чи періодичні завдання з будь яких категорій — від навчання до домашніх справ;
  • дитина, коли заходить у свій Приват24, бачить всі завдання та у разі виконання його, підтверджує у додатку чи додає фото гарних результатів.
  • якщо батьки приймають виконання завдань у визначений термін, дитина отримує гроші від батьків на власну Картку Юніора.

Нагадаємо, що за допомогою Карти Юніора діти мають можливість проходити навчання в школі фінансової грамотності ПриватБанку, брати участь в інтерактивних акціях і всеукраїнській фінансовій олімпіаді.

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Нова функція ПриватБанку

ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу під назвою "Бюджет", який дозволяє в онлайн режимі отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості з податків.

Користуватися сервісом просто:

  • Перейдіть до каталогу послуг у веб-версії "Приват24".
  • Підключіть послугу "Електронний документообіг".
  • У вкладці "Бюджет" виберіть рік, за який потрібно отримати інформацію.
  • Натисніть кнопку "Створити запит".

Підпишіть електронним підписом (SmartID, файловим КЕП або ключем іншого АЦСК).

Перевага послуги у тому, що так клієнт може отримати деталізацію за видами податків, дізнатися про причини виникнення заборгованості та оплатити борг, тощо.

Нагадаємо, що всі українські банки встановлюють своїм клієнтам кредитний ліміт в індивідуальному порядку, збираючи та аналізуючи інформацію про нього, на цій підставі й визначають кредитний рейтинг. Проте є критерії, які можуть зіпсувати його.

Раніше ми також розповідали, чому для оплати деяким підприємцям не потрібно буде заповнювати реквізити.

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