"Зробив — заробив": як через ПриватБанк дітям платитимуть гроші

Приват24 запустив сервіс заохочення відповідальності дітей. Називається він "Зробив — заробив".
Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.
Сервіс дозволяє батькам заохочувати дітей матеріально за виконання завдань, що не входять в їх звичайні обов'язки.
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Як скористатися можливостями?
Скористатися можливостями сервісу можна у мобільній версії Приват24. Для цього дитині потрібно мати платіжну картку "Юніора".
Працює він просто:
- один з батьків у своєму Приват24 ставить завдання для дитини з пропонованого сервісом списку чи вигадує сам;
- визначає термін та ціну за його виконання. Можна створювати разові чи періодичні завдання з будь яких категорій — від навчання до домашніх справ;
- дитина, коли заходить у свій Приват24, бачить всі завдання та у разі виконання його, підтверджує у додатку чи додає фото гарних результатів.
- якщо батьки приймають виконання завдань у визначений термін, дитина отримує гроші від батьків на власну Картку Юніора.
Нагадаємо, що за допомогою Карти Юніора діти мають можливість проходити навчання в школі фінансової грамотності ПриватБанку, брати участь в інтерактивних акціях і всеукраїнській фінансовій олімпіаді.
Нова функція ПриватБанку
ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу під назвою "Бюджет", який дозволяє в онлайн режимі отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості з податків.
Користуватися сервісом просто:
- Перейдіть до каталогу послуг у веб-версії "Приват24".
- Підключіть послугу "Електронний документообіг".
- У вкладці "Бюджет" виберіть рік, за який потрібно отримати інформацію.
- Натисніть кнопку "Створити запит".
Підпишіть електронним підписом (SmartID, файловим КЕП або ключем іншого АЦСК).
Перевага послуги у тому, що так клієнт може отримати деталізацію за видами податків, дізнатися про причини виникнення заборгованості та оплатити борг, тощо.
Нагадаємо, що всі українські банки встановлюють своїм клієнтам кредитний ліміт в індивідуальному порядку, збираючи та аналізуючи інформацію про нього, на цій підставі й визначають кредитний рейтинг. Проте є критерії, які можуть зіпсувати його.
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