"Зробив — заробив": как через ПриватБанк детям будут платить деньги

Сервис уже работает в обновленной версии Приват24

Новый сервис позволит детям зарабатывать за выполненные задания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Приват24 запустил сервис поощрение ответственности детей. Называется он "Зробив — заробив".

Об этом сообщил в пресс-службе ПриватБанка.

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Сервис позволяет родителям поощрять детей материально за выполнение задач, не входящих в их обычные обязанности.

Как пользоваться возможностями?

Воспользоваться возможностями сервиса можно в мобильной версии Приват24. Для этого ребенку нужно иметь платежную карту "Юниора".

Работает он просто:

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один из родителей в своем Приват24 ставит задание для ребенка из предлагаемого сервисом списка или придумывает сам;

определяет срок и цену его выполнения. Можно создавать разовые или периодические задания из любых категорий – от обучения до домашних дел;

ребенок входит в свой Приват24 и видит все задания, а в случае выполнения их, подтверждает в приложении или добавляет фото хороших результатов;

если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.

Напомним, что с помощью Карты Юниора дети могут проходить обучение в школе финансовой грамотности ПриватБанка, участвовать в интерактивных акциях и всеукраинской финансовой олимпиаде.

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Новая функция ПриватБанка

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса под названием "Бюджет", позволяющий в онлайн режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.

Пользоваться сервисом просто:

Перейдите к каталогу услуг в веб-версии "Приват24".

Подключите услугу "Электронный документооборот".

На вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию.

Нажмите кнопку "Создать запрос".

Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).

Преимущество услуги заключается в том, что клиент может получить детализацию по видам налогов, узнать причины возникновения задолженности и оплатить долг и т.д.

Напомним, что все украинские банки устанавливают своим клиентам кредитный лимит в индивидуальном порядке, собирая и анализируя информацию о нем, на этом основании и определяют кредитный рейтинг. Однако есть критерии, которые могут его испортить.

Раньше мы также рассказывали, почему для оплаты некоторым предпринимателям не нужно будет заполнять реквизиты.