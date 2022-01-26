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"Зробив — заробив": как через ПриватБанк детям будут платить деньги

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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26 января, 16:45
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Сервис уже работает в обновленной версии Приват24
Новый сервис позволит детям зарабатывать за выполненные задания
Новый сервис позволит детям зарабатывать за выполненные задания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Приват24 запустил сервис поощрение ответственности детей. Называется он "Зробив — заробив".

Об этом сообщил в пресс-службе ПриватБанка.

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Сервис позволяет родителям поощрять детей материально за выполнение задач, не входящих в их обычные обязанности.

Как пользоваться возможностями?

Воспользоваться возможностями сервиса можно в мобильной версии Приват24. Для этого ребенку нужно иметь платежную карту "Юниора".

Работает он просто:

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  • один из родителей в своем Приват24 ставит задание для ребенка из предлагаемого сервисом списка или придумывает сам;
  • определяет срок и цену его выполнения. Можно создавать разовые или периодические задания из любых категорий – от обучения до домашних дел;
  • ребенок входит в свой Приват24 и видит все задания, а в случае выполнения их, подтверждает в приложении или добавляет фото хороших результатов;
  • если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.

Напомним, что с помощью Карты Юниора дети могут проходить обучение в школе финансовой грамотности ПриватБанка, участвовать в интерактивных акциях и всеукраинской финансовой олимпиаде.

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Новая функция ПриватБанка

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса под названием "Бюджет", позволяющий в онлайн режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.

Пользоваться сервисом просто:

  • Перейдите к каталогу услуг в веб-версии "Приват24".
  • Подключите услугу "Электронный документооборот".
  • На вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию.
  • Нажмите кнопку "Создать запрос".

Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).

Преимущество услуги заключается в том, что клиент может получить детализацию по видам налогов, узнать причины возникновения задолженности и оплатить долг и т.д.

Напомним, что все украинские банки устанавливают своим клиентам кредитный лимит в индивидуальном порядке, собирая и анализируя информацию о нем, на этом основании и определяют кредитный рейтинг. Однако есть критерии, которые могут его испортить.

Раньше мы также рассказывали, почему для оплаты некоторым предпринимателям не нужно будет заполнять реквизиты.

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