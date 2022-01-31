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"Только уничтожение!" Почему ПриватБанк не возвращает застрявшие в банкомате карты

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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31 января, 09:07
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В ПриватБанке объяснили, почему нельзя вернуть застрявшую в банкомате или терминале карту
Почему ПриватБанк не возвращает изъятые карты
Почему ПриватБанк не возвращает изъятые карты / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка иностранного финучреждения пожаловалась, что банкомат ПриватБанка "проглотил" карточку ее банка, с которой она пыталась снять деньги.

Об этом женщина написала отзыв на сайте Минфина.

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По ее словам, после произошедшего она сразу обратилась в службу поддержки банка, где получила ответ, что карта будет уничтожена и ей придется обратиться в тот банк для ее перевыпуска.

"Но объяснения, что банк находится в другой стране и у меня нет намерения, возможности, желания выезжать за новой картой, не учитываются", – пишет женщина.

В отзыве отмечается, что выпуск новой именной карты стоит 30 евро и ждать ее изготовления придется месяц. Не приняли сотрудники банка и другие объяснения и предложения показать подтверждающие документы, "только уничтожение", ответили женщине.

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"И ещё вопрос к представителям банка: какое право инкассаторы имеют уничтожать именную карту, не принадлежащую этому банку и вообще другой страны?" – подытожила потерпевшая.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники банка извинились перед женщиной и подтвердили, что вернуть изъятую терминалом или банкоматом карту нет никакой возможности.

Такие меры приняты из соображений безопасности, отметили в службе поддержки, а автору отзыва предложили оформить карту ПриватБанка, чтобы не ждать так долго.

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Новая функция ПриватБанка

21 января ПриватБанк запустил новую услугу, которая пригодится предпринимателям и их клиентам-покупателям.

Она называется Инвойсинг и позволяет быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры.

Доступно нововведение через веб и мобильный банк "Приват24 для бизнеса". С помощью Инвойсинга контрагент получает полностью заполненный платеж со всеми реквизитами плательщика, получателя, товара или услуги.

После этого платеж нужно лишь заверить подписью.

"Сегодня" также писали, как увеличить кредитный лимит на карте ПриватБанка, и рассказывали, какая комиссия при переводе с карты на карту в разных банках.

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