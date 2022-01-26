ПриватБанк не пішов на зустріч? Чому пенсіонерка витратила 400 грн і здолала понад 20 км

Син пенсіонерки розповів, як його мамі тричі блокували фінансовий номер і доступ до Приват24

За що ПриватБанк постійно блокує пенсіонерку / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

ПриватБанк заблокував доступ до онлайн банкінгу українській пенсіонерці та позбавив її номера статусу фінансового. Через це старенькій довелось долати близько 20 кілометрів до найближчого банкомату.

Про це на спеціалізованому сайті "Мінфін" написав син жінки.

Реклама

За його словами, вона отримує пенсію саме через ПриватБанк і при здійсненні платежу він був відхилений, а аккаунт у застосунку "Приват24" став неактивним.

Тоді жінка зателефонувала до служби підтримки і чекала понад 40 хвилин, однак відповіді так і не отримала. Додзвонитись до оператора все ж таки зміг її син.

Співробітник банку заявив, що доступи було заблоковано, оскільки жінка не підтвердила платіж.

Реклама

"На що ми відповіли, що ми не зв'язувалися з оператором для підтвердження, оскільки надійшов пароль з кодом для підтвердження яким і скористались", – йдеться у відгуку.

Однак у ПриватБанку заявили, що для підтвердження фінансового номеру доведеться йти у найближче відділення або до банкомату.

Чоловік пише, що це вже третій такий випадок і ПриватБанк щомісяця блокує фінансовий номер його матері.

Реклама

"До найближчого банкомата 24 км. Шановний ПриватБанк, мамі на транспортні витрати потрібно 400 грн, щоб активувати номер і це вже третій місяць підряд така ситуація", – обурюється син клієнтки.

Що відповіли у ПриватБанку?

У ПриватБанку вибачились перед українцем та підтвердили, що деякі операції можуть потрапляти на перевірку, щоб запобігти можливим шахрайським діям.

"Якщо є підозри, що операцію здійснює третя особа — ми вимушені прийняти усі міри задля збереження коштів клієнта", – заявили працівники банку.

За словами фахівців, для розблокування картки жінка могли просто написати до служби підтримки, а от підтверджувати фінансовий номер доведеться лише у найближчому банкоматі чи відділенні.

В Україні проводять посилений фінмоніторинг

Цьогоріч в Україні усі банки проводять посилений фінмоніторинг з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів.

Якщо якась з операцій клієнта здаватиметься підозрілою, фінустанова може заблокувати картку до з’ясування усіх обставин надходження коштів.

Підозрілими можуть вважати навіть кілька операцій з переведення 5 тисяч гривень поспіль. Також особливу увагу приділяють:

операціям з готівкою;

операціям на нетипові для клієнта суми;

транзакціям у розмірі понад 400 тис. грн;

переказам, які здійснюються за участю PEP, тобто публічних осіб;

операціям ФОПів та юросіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.

"Сьогодні" також розповідали, що ПриватБанк запускає нову функцію для продавців та писали, що зміниться для його клієнтів цьогоріч.