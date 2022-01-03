Українцям блокують картки без пояснень – що відбувається

Банківські картки деяких українців та грошові перекази блокують через посилений фінансовий контроль та моніторинг. Причиною можуть стати декілька транзакцій поспіль на суму 5 тис. грн.
Про це на спеціалізованому сайті "Мінфін" написав клієнт одного з українських банків, якому заблокували картку.
"На карту зайшли 3 платежі на суму 5 тисяч, заблокували картку з невідомих причин", – пише чоловік.
Далі по темі
Зокрема в Україні діє закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", який передбачає, що банки повинні посилено контролювати усі операції з готівкою.
Під особливий контроль потрапляють анонімні перекази, коли відправник не підтверджує свою особу під час здійснення операції.
Наприклад, через банківський термінал за один раз можна відправити не більше 5 тисяч за одну операцію. Якщо таких операцій багато, банк може запідозрити клієнта у тому, що він намагається обійти ідентифікацію особи.
Згідно з цим законом, посилений контроль встановлюють над:
- операціями з готівкою;
- операціями на нетипові для клієнта суми або транзакціями у розмірі понад 400 тис. грн;
- переказами, які здійснюють за участю PEP, тобто публічними особами, зокрема політиками;
- операціями ФОПів та юросіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.
Окрім цього, кожен український банк проводить власний фінмоніторинг і на власний розсуд може заблокувати будь-яку транзакцію, яку вважає підозрілою.
Підроблений сайт ПриватБанку
Аферисти постійно вигадують нові схеми обману і часто використовують фішингові сайти для обкрадання банківських рахунків.
Так, одна з жертв шахраїв розповіла, як з її картки вкрали всі заощадження за допомогою фейкового сайту ПриватБанку.
Жінка продавала дитячі іграшки через інтернет і "покупець" скинув їй чек про оплату, а вірніше посилання на нього.
Перейшовши за посиланням, жінка побачила сайт, дуже схожий на оригінальний сайт застосунку Приват24. Ввівши особисті дані для входу застосунок, жінка потрапила у особистий кабінет, а з її карти зняли усі кошти.
"Сьогодні" також розповідали, як шахраї обкрадали українців прикидаючись МОЗ та писали, як аферисти крадуть банківські дані через мобільні застосунки.