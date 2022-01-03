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Українцям блокують картки без пояснень – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 січня, 15:48
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Деякі банківські операції можуть вважати підозрілими та заблокувати
Чиї банківські картки можуть заблокувати під час фінмоніторингу
Чиї банківські картки можуть заблокувати під час фінмоніторингу / Фото: Колаж: Сьогодні

Банківські картки деяких українців та грошові перекази блокують через посилений фінансовий контроль та моніторинг. Причиною можуть стати декілька транзакцій поспіль на суму 5 тис. грн.

Про це на спеціалізованому сайті "Мінфін" написав клієнт одного з українських банків, якому заблокували картку.

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"На карту зайшли 3 платежі на суму 5 тисяч, заблокували картку з невідомих причин", – пише чоловік.

Зокрема в Україні діє закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів", який передбачає, що банки повинні посилено контролювати усі операції з готівкою.

Під особливий контроль потрапляють анонімні перекази, коли відправник не підтверджує свою особу під час здійснення операції.

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Наприклад, через банківський термінал за один раз можна відправити не більше 5 тисяч за одну операцію. Якщо таких операцій багато, банк може запідозрити клієнта у тому, що він намагається обійти ідентифікацію особи.

Згідно з цим законом, посилений контроль встановлюють над:

  • операціями з готівкою;
  • операціями на нетипові для клієнта суми або транзакціями у розмірі понад 400 тис. грн;
  • переказами, які здійснюють за участю PEP, тобто публічними особами, зокрема політиками;
  • операціями ФОПів та юросіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.

Окрім цього, кожен український банк проводить власний фінмоніторинг і на власний розсуд може заблокувати будь-яку транзакцію, яку вважає підозрілою.

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Підроблений сайт ПриватБанку

Аферисти постійно вигадують нові схеми обману і часто використовують фішингові сайти для обкрадання банківських рахунків.

Так, одна з жертв шахраїв розповіла, як з її картки вкрали всі заощадження за допомогою фейкового сайту ПриватБанку.

Жінка продавала дитячі іграшки через інтернет і "покупець" скинув їй чек про оплату, а вірніше посилання на нього.

Перейшовши за посиланням, жінка побачила сайт, дуже схожий на оригінальний сайт застосунку Приват24. Ввівши особисті дані для входу застосунок, жінка потрапила у особистий кабінет, а з її карти зняли усі кошти.

"Сьогодні" також розповідали, як шахраї обкрадали українців прикидаючись МОЗ та писали, як аферисти крадуть банківські дані через мобільні застосунки.

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