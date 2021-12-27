У клиентки ПриватБанка украли деньги с карты – почему не сработал интернет-лимит

В ПриватБанке рассказали, когда интернет-лимит на карточке может не сработать и почему

Как мошенники украли деньги у клиента ПриватБанка / Фото: Коллаж: Сегодня

Женщина, являвшаяся клиентом ПриватБанка более 10 лет, заявила о своем недоверии банку, поскольку тот не смог заблокировать действия мошенников в интернете.

Об этом клиентка оставила отзыв на сайте "Минфин".

Реклама

По ее словам, ей пришло уведомление о том, что с карты списано около 3770 грн, хотя никаких покупок женщина не делала и на карте установлен интернет-лимит.

Обратившись в службу поддержки, клиентка узнала, что ее интернет лимит не работает, поскольку на каком-то из сайтов она ввела данные карты, что считается автоматическим подтверждением транзакции.

"С каких пор ПриватБанк открыл все двери для мошенников, убрав функцию интернет лимит, убрав смс подтверждения, убрав звонок подтверждение и автоматически подтверждает их транзакции? Возможно ПриватБанк начал сотрудничать с мошенниками?", – пишет женщина.

Пострадавшая добавила, что такая же ситуация произошла с ее невесткой.

Реклама

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудник службы поддержки оставил свой комментарий под негативным отзывом женщины и написал, что списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно при одном условии:

если раньше клиент не только ввел, но и сохранил данные карты на сайте и дал согласие сайту на подобные списания.

По данным банка, такой способ оплаты не нарушает правил платежных систем, а вот интернет-лимит срабатывает не всегда, а только при операциях, которые считаются рискованными.

"Если вы ввели данные карты на сайте и сохранили их там, разрешив дальнейшие списания, данный сайт будет считаться доверенным.", – ответил ПриватБанк.

Служба поддержки также заверила, что ПриватБанк сможет подать запрос на оспаривания данной транзакции.

Реклама

Как будет работать ПриватБанк на зимние праздники?

ПриватБанк не будет работать с 1 по 3 января, а приложение Приват24 будет доступно клиентам круглосуточно.

Такой же график на новогодние праздники и у государственного Ощадбанка, а также приложения Ощад24.

"Сегодня" ранее рассказывали, как получить "тысячу Зеленского" через ПриватБанк и о том, как не попасться на уловки мошенников.