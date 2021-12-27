У клиентки ПриватБанка украли деньги с карты – почему не сработал интернет-лимит

Женщина, являвшаяся клиентом ПриватБанка более 10 лет, заявила о своем недоверии банку, поскольку тот не смог заблокировать действия мошенников в интернете.
Об этом клиентка оставила отзыв на сайте "Минфин".
По ее словам, ей пришло уведомление о том, что с карты списано около 3770 грн, хотя никаких покупок женщина не делала и на карте установлен интернет-лимит.
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Обратившись в службу поддержки, клиентка узнала, что ее интернет лимит не работает, поскольку на каком-то из сайтов она ввела данные карты, что считается автоматическим подтверждением транзакции.
"С каких пор ПриватБанк открыл все двери для мошенников, убрав функцию интернет лимит, убрав смс подтверждения, убрав звонок подтверждение и автоматически подтверждает их транзакции? Возможно ПриватБанк начал сотрудничать с мошенниками?", – пишет женщина.
Пострадавшая добавила, что такая же ситуация произошла с ее невесткой.
Что ответили в ПриватБанке?
Сотрудник службы поддержки оставил свой комментарий под негативным отзывом женщины и написал, что списание средств с карты без дополнительного подтверждения возможно при одном условии:
- если раньше клиент не только ввел, но и сохранил данные карты на сайте и дал согласие сайту на подобные списания.
По данным банка, такой способ оплаты не нарушает правил платежных систем, а вот интернет-лимит срабатывает не всегда, а только при операциях, которые считаются рискованными.
"Если вы ввели данные карты на сайте и сохранили их там, разрешив дальнейшие списания, данный сайт будет считаться доверенным.", – ответил ПриватБанк.
Служба поддержки также заверила, что ПриватБанк сможет подать запрос на оспаривания данной транзакции.
Как будет работать ПриватБанк на зимние праздники?
ПриватБанк не будет работать с 1 по 3 января, а приложение Приват24 будет доступно клиентам круглосуточно.
Такой же график на новогодние праздники и у государственного Ощадбанка, а также приложения Ощад24.
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