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У клієнтки ПриватБанку вкрали гроші з картки – чому не спрацював інтернет-ліміт

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
27 грудня, 09:59
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У ПриватБанку розповіли, коли інтернет-ліміт на картці може не спрацювати і чому
Як шахраї вкрали гроші у клієнта ПриватБанку
Як шахраї вкрали гроші у клієнта ПриватБанку / Фото: Колаж: Сьогодні

Жінка, яка була клієнтом ПриватБанку понад 10 років, заявила про свою недовіру банку, оскільки той не міг заблокувати дії шахраїв в інтернеті.

Про це клієнтка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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За її словами, їй надійшло повідомлення про те, що з картки списано близько 3770 грн, хоча жодних покупок жінка не робила і на карті встановлено інтернет-ліміт.

Звернувшись до служби підтримки, клієнтка дізналася, що її інтернет ліміт не працює, оскільки на якомусь із сайтів вона ввела дані карти, що вважається автоматичним підтвердженням транзакції.

"З якого часу ПриватБанк відкрив усі двері для шахраїв, прибравши функцію інтернет ліміт, прибравши смс підтвердження, прибравши дзвінок підтвердження та автоматично підтверджує їх транзакції? Можливо, ПриватБанк почав співпрацювати з шахраями?", – пише жінка.

Постраждала додала, що така сама ситуація сталася з її невісткою.

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Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітник служби підтримки залишив свій коментар під негативним відгуком жінки і написав, що списання коштів з картки без додаткового підтвердження можливе за однієї умови:

  • якщо раніше клієнт не лише ввів, але й зберіг дані карти на сайті і дав згоду сайту на такі списання.

За даними банку, такий спосіб оплати не порушує правил платіжних систем, а от інтернет-ліміт спрацьовує не завжди, а лише при операціях, які вважаються ризикованими.

"Якщо ви ввели дані карти на сайті і зберегли їх там, дозволивши подальші списання, цей сайт буде вважатися довіреним", – відповів ПриватБанк.

Служба підтримки також запевнила, що ПриватБанк зможе подати запит на заперечення цієї транзакції.

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Як працюватиме ПриватБанк на зимові свята?

ПриватБанк не працюватиме з 1 по 3 січня, а програма Приват24 буде доступна клієнтам цілодобово.

Такий самий графік на новорічні свята і в державного Ощадбанку, а також додатки Ощад24.

"Сьогодні" раніше розповідали, як отримати "тисячу Зеленського" через ПриватБанк і про те, як не попастися у пастки шахраїв.

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