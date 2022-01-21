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ПриватБанк запускает новую функцию для бизнеса: что изменится для покупателей

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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21 января, 17:04
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Рассказываем, почему теперь для оплаты некоторым предпринимателям не нужно будет заполнять реквизиты
ПриватБанк запускает новую функцию – кому она будет полезна
ПриватБанк запускает новую функцию – кому она будет полезна / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса, который позволит быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры. Его название – "Инвойсинг", он будет полезным и для покупателей.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Отмечается, что функция будет доступна через веб и мобильный банк "Приват24 для бизнеса".

Преимущество Инвойсинга в том, что посредством него контрагент получает полностью заполненный платеж со всеми реквизитами плательщика, получателя, товара или услуги. После этого платеж нужно только подписать.

"Для продавцов новый автоматизированный сервис позволяет быстро выставить счет-фактуру, доставить контрагенту и получить оплату", – говорится в сообщении.

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Также Инвойсинг позволяет отслеживать статус всех выставленных счетов в Приват24 для бизнеса.

"Для покупателей новый сервис ПриватБанка позволяет получить счет-фактуру и создать платеж сразу в электронном банке за пару кликов без ошибок и необходимости набора всех реквизитов", – сообщили в пресс-службе.

Новые функции для клиентов ПриватБанка

В 2022 году для клиентов планируется запуск нескольких новых функций и услуг. Кроме Инвойсинга планируется ввести новые страховые сервисы.

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Также в 2022 году будут несколько раз обновлять приложение Приват24, в которое планируется добавить функционал по дистанционному управлению депозитами.

Для клиентов банка в этом году станет доступна услуга – кредит наличными.

"Сегодня" также писали, чье заложенное имущество продал ПриватБанк и рассказывали, какая опасность подстерегает пользователей Приват24.

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