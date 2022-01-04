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Новые сервисы и услуги: что изменится для клиентов ПриватБанка в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 января, 11:40
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Рассказываем о главных изменениях ПриватБанка в 2022 году и планах по запуску новых функций
ПриватБанк запускает несколько новых сервисов в 2022 году
ПриватБанк запускает несколько новых сервисов в 2022 году / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

В течение 2022 года ПриватБанк планирует распространить услугу Е-ліки и всю территорию Украины, а также развивать экосистему некредитных продуктов и сервисов.

Об этих и других изменениях для клиентов ПриватБанка в 2022 году рассказали представители финучреждения в эксклюзивном комментарии.

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В 2022 году также планируется запуск новых страховых сервисов, нацеленных на финансовую поддержку клиентов в различных жизненных ситуациях. Например, таких, как потеря работы или онкологические заболевания.

Также ПриватБанк планирует сделать страхование КАСКО доступным широкому кругу клиентов по принципу "плати, когда за рулем", рассказали в комментарии "Сегодня".

Для пользователей смартфонов будет предложен новый сервис защиты девайса, который кроме оплаты стоимости ремонта предусматривает поиск и коммуникации с сервисными центрами.

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По словам главы пресс-службы ПриватБанка Олега Серги, для клиентов банка будет введен новый продукт – кредит наличными. Обещают, что процесс получения будет максимально автоматизирован.

Обновление приложения Приват24

Конечно, в течение 2022 года будет обновляться мобильное приложение банка Приват24, в том числе, расширят функционал по дистанционному управлению депозитами.

Обновленный сервис будет доступен как на базе Android, так и на iOS. Также через приложение планируют запустить услугу предоставление кредитов на приобретение автомобилей и кредитование на покупку подержанных автомобилей.

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Кроме того, в этом году будет увеличен объем кредитования по государственной программе "Ипотека 7%".

Также ПриватБанк запустит свой маркетплейс по продаже и кредитованию на приобретение недвижимости.

Изменения для бизнес-клиентов ПриватБанка

В течение 2022 года предусмотрено немало изменений для бизнес-клиентов, в том числе, снижение тарифов на эквайринг, а также:

  • внедрение на рынок новых технологий бесконтактных платежей: Tap2Phone и NFC-меток;
  • добавление к линейке Value-added Services услуги Облачный-ПРРО;
  • запуск специального программного сервиса для ОСМД;
  • запуск обновленных кредитов на оборотные средства МСБ (малого и среднего бизнеса);
  • обновление кредитной линейки для агробизнеса;
  • запуск кредитов с гарантиями государственного Экспортного кредитного агентства;
  • активизация продаж кредитов по программам 5-7-9% и с привлечением государственных гарантий;
  • запуск Факторинга;

"Тысяча Зеленского" через ПриватБанк

24 декабря ПриватБанк начал выплату тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса.

Для того чтобы получить выплату через данный банк нужно оформить виртуальную карточку "єПідтримка" в мобильном приложении Приват24:

  • зайдите в раздел "Кошелек";
  • нажмите "Добавить";
  • выберите из перечня карту "єПідтримка";
  • подпишите заявку на ее открытие.

Раньше мы писали, почему интернет-лимит может не сработать и рассказывали, что мошенники создали фейковый сайт ПриватБанка.

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