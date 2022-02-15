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Співробітники ПриватБанку погрожували клієнту "прийти в гості" – що сталося

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 09:33
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Розповідаємо, чому клієнт вирішив закрити рахунок ПриватБанку за першої ж нагоди і перейти до іншої фінустанови
Навіщо ПриватБанк постійно дзвонить до свого клієнта
Навіщо ПриватБанк постійно дзвонить до свого клієнта / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українець поскаржився на нелояльне ставлення до нього ПриватБанку і заявив, що закриє рахунок за першої можливості.

Про це клієнт написав відгук на сайті "Мінфін".

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За словами автора, він близько трьох місяців пролежав у лікарні з коронавірусом та був неспроможний вирішувати фінансові питання.

У чоловіка утворилася заборгованість за "Універсальною" картою, хоча за три місяці ніхто навіть не зателефонував. Звернувшись на гарячу лінію клієнт попросив піти на зустріч.

"Банк хамськи відповів, що це моя проблема і якщо не оплачую заборгованість банк прийде у гості нібито на опис майна. В результаті дзвінки не припинилися і побачивши що грошей і справді немає (бо лікування забрало майже 300 тис грн.), банк запропонував внести хоча б 2500 грн, щоб до кінця місяця банк, так би мовити, не чіпав мене", – говориться у відгуку.

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Ці 2500 грн клієнту довелося зайняти в іншому банку, який погодився піти на зустріч та не нараховувати відсотки за ті три місяці.

Отримані гроші було покладено на карту ПриватБанку, проте вже за тиждень клієнту знову надійшов дзвінок із запитанням "коли платитимете?" .

"Добре дзвінок, найбільше, показала справжнє ставлення до клієнтів, фраза "ну пошукайте ще!" на мою відповідь, що грошей поки що немає, і я зможу внести наступний платіж тільки з наступної зарплати", – обурюється чоловік.

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Що відповіли у ПриватБанку?

Представники фінустанови відреагували на скаргу в коментарях під відгуком і зазначили, що у зв'язку з пандемією банк скасував нарахування штрафів та пені, а відсотки нараховує лише за базовою ставкою.

"Однак просимо звернути увагу, що введення карантину, а також інших заходів щодо боротьби із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території України, не звільняє клієнта від обов'язків щодо обслуговування кредиту згідно з умовами договору", – написали співробітники.

"Оплата частинами" від ПриватБанку

Крім додатка Приват24 у банку є ще одна цікава програма – сервіс "Оплата частинами". Це безпроцентна розстрочка, що дозволяє оплатити обрану покупку не один раз, а розділити платіж на кілька місяців.

Скористатися сервісом можна не в будь-якому магазині, а тільки в торгових точках, які є партнерами ПриватБанку. На щастя, таких магазинів понад 50 тисяч в Україні, як онлайн, так і офлайн.

Також для використання "Оплати частинами" необхідно бути клієнтом банку та мати картковий рахунок, а також бути авторизованим користувачем Приват24.

"Сьогодні" раніше писали, чому ПриватБанк не віддає карти, що застрягли в банкоматі і розповідали, як сплатити комуналку через Приват24.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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