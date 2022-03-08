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Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 16:56
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Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки и как он отличается от курса НБУ
Какая стоимость валюты в украинских банках
Какая стоимость валюты в украинских банках / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.

"Сегодня" расскажут, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.

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Следовательно, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 8 марта) в банке:

  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн (покупка/продажа);
  • ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро в банке:

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  • ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
  • ПриватБанк – 31,57/32,05 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 31,65/32,65 грн.

"Кредитные каникулы" от банков

С начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили о так называемых "кредитных каникулах".

О такой инициативе уже сообщили:

  • ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);
  • Райффайзен Банк (кредитные каникулы на 2 месяца);
  • ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);
  • Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);
  • Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).

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В каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.

Напомним, Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.

Раньше мы рассказывали, как зарабатывают на валюте во время войны.

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