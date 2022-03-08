Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Во время военного положения, действующего по всей территории Украины с 24 февраля, официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 29,25 грн. Однако украинские банки устанавливают свой курс.
"Сегодня" расскажут, какова стоимость валюты в ведущих банках страны.
Следовательно, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.
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Согласно информации онлайн-банкингов, курс доллара (по состоянию на 8 марта) в банке:
- ПУМБ – 29,25/29,25 грн (покупка/продажа);
- ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
- Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
- Monobank – 29,25/30,25 грн.
Курс евро в банке:
- ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
- ПриватБанк – 31,57/32,05 грн;
- Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
- Monobank – 31,65/32,65 грн.
"Кредитные каникулы" от банков
С начала войны 24 февраля большинство украинских банков объявили о так называемых "кредитных каникулах".
О такой инициативе уже сообщили:
- ПУМБ (срок выплаты продлили на месяц, до этого пеня и штрафы не начисляются);
- Райффайзен Банк (кредитные каникулы на 2 месяца);
- ПриватБанк (кредитные каникулы для физлиц, бизнеса и ОСМД до 1 июня);
- Ощадбанк (кредитные каникулы до 31 мая);
- Monobank (отменил штрафы за просрочку и продлил на месяц льготный период пользования кредитом).
В каждом банке правила свои, поэтому относительно вашего кредита нужно узнавать именно в том финучреждении, где вы его брали.
Напомним, Нацбанк принял решение разрешить украинцам снимать иностранную валюту наличными, однако ограничил объем.
Раньше мы рассказывали, как зарабатывают на валюте во время войны.