Противозаконный риск или оправданный обман? Можно ли покупать валюту во время войны

Рассказываем, какие манипуляции с валютой разрешено производить во время военного положения

Что делать с валютой во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения в Украине действует запрет только на покупку иностранной валюты, на продажу – нет. Однако некоторые обменники нарушают эту норму и торгуют долларом по курсу далекому от установленного НБУ.

Об этом рассказали в пресс-службе Национального банка Украины в Facebook.

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По данным НБУ, украинцы могут продать без ограничений иностранную валюту:

в отделениях банков;

в операторов почтовой связи;

в обменниках;

через онлайн-банкинги.

Покупать иностранную валюту в Украине во время войны запрещено.

Ограничение вступило в силу с начала войны – 24 февраля.

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Почему Нацбанк принял такое решение?

Как пояснил ранее "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин, сейчас валюта нужна государству для закупки топлива, вооружения, лекарств и т. д.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин добавил, что Нацбанк таким образом борется с паникой на валютном рынке, которая может обвалить курс гривни.

"Часть населения имеет большие запасы гривни, валюты на руках нет. Сейчас огромное количество беженцев, которым нет смысла тянуть в Европу гривни. Да, там можно рассчитаться гривневой картой, но для этого сначала нужно найти здесь работающее отделение банка и положить деньги на карту. В этом смысл ограничений, не допускающих удорожание доллара, его просто нельзя купить законно", – рассказал Олег Пендзин.

"Черные менялы" действуют противозаконно, выставляя свой курс на покупку валюты. По словам экспертов, это не только вне закона, но и довольно опасно, ведь есть большой риск обмана.

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Какие операции разрешены с иностранной валютой?

Среди других операций, разрешенных законом:

снятие с валютного счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты с собственного счета и зачислив эти средства на счет в национальной валюте;

продажа валюты через онлайн-банкинг без ограничений;

за границей можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за границей нет.

Что будет с курсом валют после войны?

В тот момент, когда война закончится и торги откроются, курс продажи доллара окажется на уровне как минимум 100 грн/долл. Так считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

"Задействовать золотовалютные резервы для сдерживания валютной паники никто не будет, но и конвертировать доллары в гривне по курсу 100 тоже никому не дадут. Вероятно, что Нацбанк выдаст указ об ограничениях объема обмена валюты", – говорит эксперт.

Раньше мы рассказывали, какие льготы предусмотрены украинцам от банков во время войны.

Также мы информировали, что банки смягчают ограничения для своих клиентов. Теперь можно будет пользоваться средствами с арестованных счетов.