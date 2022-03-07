Протизаконний ризик або виправданий обман? Чи можна купувати валюту під час війни

Розповідаємо, які маніпуляції з валютою дозволено робити під час воєнного стану

Що робити з валютою під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні діє заборона лише на купівлю іноземної валюти, на продаж — ні. Проте деякі обмінники порушують цю норму та торгують доларом за курсом далеким від встановленого НБУ.

Про це розповіли у пресслужбі Національного банку України у Facebook.

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За даними НБУ, українці можуть продати без обмежень іноземну валюту у:

відділеннях банків;

операторів поштового зв'язку;

обмінниках;

через онлайн-банкінги.

Купувати іноземну валюту в Україні під час війни заборонено.

Обмеження набуло чинності з початку війни – 24 лютого.

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Чому Нацбанк ухвалив таке рішення?

Як пояснив раніше "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин, зараз валюта потрібна державі для закупівлі пального, озброєння, ліків тощо.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин додав, що Нацбанк таким чином бореться з панікою на валютному ринку, яка може обвалити курс гривні.

"Частина населення має великі запаси гривні, валюти на руках немає. Зараз величезна кількість біженців, яким нема рації тягти до Європи гривні. Так, там можна розрахуватися гривневою карткою, але для цього спочатку потрібно знайти тут працююче відділення банку і покласти гроші на карту. У цьому сенс обмежень, які не допускають подорожчання долара, його просто не можна купити законно", – розповів Олег Пендзин.

Натомість "чорні міняйли" діють протизаконно, виставляючи свій курс на купівлю валюти. За словами експертів, це не лише поза законом, але й доволі небезпечно, адже існує великий ризик обману.

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Які операції дозволені з іноземною валютою?

Серед інших операцій, що дозволені законом:

зняття з валютного рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій та у національній валюті у розмірі 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті;

продаж валюти через онлайн-банкінг без обмежень;

за кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.

Що буде з курсом валют після війни?

У той момент, коли війна закінчиться і торги відкриються, курс продажу долара опиниться на рівні як мінімум 100 грн за дол. Так вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

"Задіяти золотовалютні резерви для стримування валютної паніки ніхто не буде, але й конвертувати долари у гривні за курсом 100 також нікому не дадуть. Ймовірно, що Нацбанк видасть указ про обмеження щодо обсягу обміну валюти", — говорить експерт.

Раніше ми розповідали, які пільги передбачені українцям від банків під час війни.

Також ми інформували, що банки помʼякшують обмеження для своїх клієнтів. Відтепер можна буде користуватися коштами з арештованих рахунків.