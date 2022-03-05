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ПриватБанк, Ощадбанк и Monobank меняют условия: какие льготы предусмотрены для украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 марта, 18:46
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Льготы призваны поддержать украинцев во время войны
Льготы для клиентов украинских банков помогут людям в нынешней сложной ситуации
Льготы для клиентов украинских банков помогут людям в нынешней сложной ситуации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки с начала войны ввели льготы для своих клиентов. Касаются они преимущественно кредитов и переводов.

"Сегодня" собрал вам всю необходимую информацию о льготах от ПриватБанка, Ощадбанка, Monobank и Альфа-банка.

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ПриватБанк

По данным прессслужбы банка, с 1 марта 2022 года ввели кредитные каникулы для клиентов физических лиц по всем кредитным картам. Льготные условия договора без обязательного минимального платежа и ставкой по кредиту 0,00001 % действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карта Универсальная, Картка Универсальная Gold и премиальными картами.

Для поддержки украинского бизнеса и предпринимателей в условиях военного положения ПриватБанк объявил кредитные каникулы с 1 марта по 1 июня 2022 года всем бизнес-клиентам, у которых не было просрочки или срок просрочки составляет не более 90 суток.

Среди других льгот от банка:

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  • до 11 марта отменили 0,5% процентов за зачисление SWIFT-переводов для физических лиц;
  • срок действия карт автоматически продлили 180 дней. Ограничений для безналичных сделок в банке нет.

Ощадбанк

В Ощадбанке автоматически продолжили действие карточек, срок которых завершился, до 1 августа. Карточками можно рассчитываться в магазинах и снимать наличные в банкомате.

В банке также отменили комиссию на зачисление зарплаты работникам государственных компаний.

Monobank

В monobank продолжили на месяц льготный период по кредитным картам и отменили обязательный платеж.

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Не будут начисляться штрафы и повышенные проценты за задолженность или просрочку.

Альфа-банк

Альфа-банк Украина с 1 марта 2022 года ввел кредитные каникулы по всем кредитным картам и активным кредитам физических лиц. Они будут продолжаться три месяца — по 1 июня 2022 года. Кроме того, отменили обязательный минимальный платеж по кредитным картам. Процентная ставка остается без изменений.

По кредитам наличными и потребительскими кредитами каникулы устанавливаются с 1 марта 2022 года на три месяца со следующим механизмом погашения:

  • платеж по основной сумме долга составляет 0 грн 00 коп;
  • очередные платежи по телу кредита за период каникул пропорционально распределяются на весь срок действия кредита;
  • проценты, начисленные за период действия кредитных каникул, пропорционально распределяемых на срок действия кредита;
  • уплата ежемесячной комиссии производится в последний период действия кредита.

В банке также отменили комиссию — 1% + 5 грн — за перевод средств с карты Альфа-банк Украина на карты других банков. Отменили и другие комиссии:

  • за снятие наличных с платежных карт в кассе свыше лимита 2 раза в месяц;
  • за обслуживание пакетов услуг в случае невыполнения критериев по остаткам, количеству или объему операций;
  • за погашение кредитов и кредитных карт, пополнение дебетовых карт в отделениях по любым, в том числе отныне и "маленьким" чекам.

Где украинцам снять наличные, кроме банкоматов?

В некоторых украинских магазинах и на АЗС есть возможность снять от 500 до 6000 гривен. Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличности.

Возможность снять средства доступна в кассах:

  • супермаркетов "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сильпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК", Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сим23" (до 2000 грн);
  • АЗС: ОККО, "Укрнефть" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нефть", "WOG" (до 500 грн);
  • аптек: "Белая ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копейка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптовых цен";
  • других сетей: линия магазинов EVA (до 2000 грн).

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу помощи украинцам, оставшимся без работы в результате войны России против нашей страны.

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