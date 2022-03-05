ПриватБанк меняет правила: какие ограничения сняли для украинцев

Изменения касаются всех платежных карт

ПриватБанк продлевает срок действия своих карт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На период военного положения срок действия всех платежных карточек ПриватБанка, в том числе зарплатных, пенсионных и социальных, автоматически продлены на 180 дней.

Об этом сообщает прессслужба ПриватБанка.

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В случае истечения срока действия карты в марте или апреле 2022 года, карты продлят работать без ограничений как для оплаты покупок, любых услуг, так и обналичивания.

Вниманию всех клиентов: в случае истечения срока действия вашей платежной карты ее не нужно перевыпускать или менять на новую. Посещение отделений в военное время является дополнительной опасностью для жизни.

Новые банкоматы ПриватБанка

В ПриватБанке обновили банкоматы и терминалы с учетом войны в Украине. На экраны будут выводиться отдельное приветствие для русскоязычных клиентов.

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Если пользователь банкомата или терминала будет выбирать русский язык обслуживания, экран станет сине-желтым. На него будут выводить надпись "Слава Україні!"

Граждане Украины также смогут поддержать армию финансово. Такую функцию добавили в банкоматы и терминалы финучреждения.

В банкоматах передать деньги украинским защитникам можно через отметку в меню "Помощь ВСУ". В терминалах за это отвечает вкладка "Благотворительность", где следует выбрать опцию "Поддержка Вооруженных Сил Украины".

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Раньше мы рассказывали, что Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким русским банкам. В первую когорту попали банки России, на которые наложили санкции США.

Также мы писали, какие операции с валютой нельзя делать, чтоб не подвергнуться неприятностям.