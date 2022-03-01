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Mastercard заблокировала доступ российским банкам — кто попал под санкции

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 марта, 11:08
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Пока ограничение касается не всех банков России
Доступ заблокирован к платежным системам российских банков
Доступ заблокирован к платежным системам российских банков / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, rbc.ru

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким российским финансовым учреждениям.

Об этом сообщают на сайте Mastercard.

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Напомним, ранее президент Украины обращался к Mastercard и Visa с просьбой заблокировать платежные системы в России. А Mastercard в свою очередь предупреждала российские банки, попавшие под санкции США, об остановке их участия в международной платежной системе.

Тогда уведомления получили ВТБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Сейчас Mastercard перечень заблокированных российских учреждений не обнародовал.

"В результате распоряжений о санкциях мы заблокировали доступ нескольких финансовых институтов к платежной сети Mastercard", — отметили в компании и добавили, что вторжение российских войск за последнюю неделю стало разрушительным для народа Украины.

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Что это значит?

Выпущенные этими банками карты перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах.

Они будут действовать только в России. Это должна обеспечить Национальная система платежных карт.

Санкции против Центробанка РФ

Ранее о введении санкций против Центробанка РФ заявили в Великобритании и других странах "Большой семерки".

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Правительство Великобритании заявило, что обещает немедленно запретить всем юридическим и физическим лицам финансовые транзакции с Центробанком, а также Фондом национального благосостояния и Минфином РФ.

Это не позволит Центробанку поддерживать собственными средствами падающий рубль, поскольку более 600 млрд дол. резервов станут недоступны РФ.

"Сегодня" писали, что в России началась настоящая паника и очереди в банкоматы выстраиваются с 5 утра, а также рассказывали, что украинские хакеры "положили" сайт Сбербанка.

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