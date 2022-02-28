Сбербанка больше нет? Что происходит на бирже

Борьба с Россией ведется и на просторах киберпространства

Акции Сбербанка полностью упали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По DNS Сбербанку украинские ІТ-шники нанесли колоссальный удар. По состоянию на 12:40 по киевскому времени Сбербанк упал, а за ним и полностью вся биржа.

Об этом сообщает украинская IT-армия в Telegram.

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Украинские IT-специалисты справились с этим буквально за 2 мин.

Сбербанк упал / Фото: IT ARMY of Ukraine

Что происходит на бирже?

По данным Yahoo. Finance, акции Сбербанка упали до отметки 0,916, при том что торги 28 февраля открылись на уровне 1,200. Произошло падение буквально за утро этого дня.

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Динамика за месяц / Фото: Yahoo.Finance

Рубль пробил дно

Российский рубль на международных торгах обвалился более чем на 30%. По словам экспертов, такой низкий курс был последний раз 1998 году. Самый большой спад был зафиксирован утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоил 127.

В то же время официальный курс Центробанка – 83,5 рубля за доллар, а населению валюту в обменниках продают по 100–190 рублей.

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Ранее мы писали, что после преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями.

Также мы рассказывали, что россияне по всей стране выстраиваются в очереди в банкоматы, чтобы снять иностранную валюту.