Сбербанка больше нет? Что происходит на бирже

По DNS Сбербанку украинские ІТ-шники нанесли колоссальный удар. По состоянию на 12:40 по киевскому времени Сбербанк упал, а за ним и полностью вся биржа.
Об этом сообщает украинская IT-армия в Telegram.
Украинские IT-специалисты справились с этим буквально за 2 мин.
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Что происходит на бирже?
По данным Yahoo. Finance, акции Сбербанка упали до отметки 0,916, при том что торги 28 февраля открылись на уровне 1,200. Произошло падение буквально за утро этого дня.
Рубль пробил дно
Российский рубль на международных торгах обвалился более чем на 30%. По словам экспертов, такой низкий курс был последний раз 1998 году. Самый большой спад был зафиксирован утром 28 февраля. За один доллар можно было купить 114 рублей, а евро стоил 127.
В то же время официальный курс Центробанка – 83,5 рубля за доллар, а населению валюту в обменниках продают по 100–190 рублей.
Ранее мы писали, что после преступного нападения Путина на Украину западные страны отреагировали жесткими санкциями.
Также мы рассказывали, что россияне по всей стране выстраиваются в очереди в банкоматы, чтобы снять иностранную валюту.