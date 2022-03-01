ПриватБанк обновил терминалы: русскоязычных клиентов ждет сюрприз

Банковские системы Украины тоже реагируют на войну. Для русскоязычных клиентов в Привате подготовили особое приветствие

ПриватБанк решил помочь украинскому бизнесу / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ПриватБанке обновили банкоматы и терминалы, учитывая войну в Украине. На экраны будет выводиться отдельное приветствие для русскоязычных клиентов.

Об этом рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

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Если пользователь банкомата или терминала будет выбирать русский язык обслуживания, экран станет сине-желтым. На него будут выводить надпись "Слава Украине!".

Граждане Украины также смогут поддержать армию финансово. Такую функцию добавили в банкоматы и терминалы финучреждения.

В банкоматах передать деньги украинским защитникам можно через отметку в меню "Помощь ВСУ". В терминалах за это отвечает вкладка "Благотворительность", где следует выбрать опцию "Поддержка Вооруженных сил Украины".

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Санкции от Mastercard

ПриватБанк – не единственный реагирующий на ситуацию в Украине. Мощная поддержка идет от международных партнеров.

В частности,Mastercard заблокировала доступ к платежной системе в ряде российских банков. В первую группу попали банки России, на которые наложили санкции США.

Ранее с такой просьбой к Mastercard и Visa обратился президент Украины Владимир Зеленский.

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В то же время из России может выйти Райффайзен Банк из-за полномасштабной войны на территории Украины. Соответствующее решение планируется принять, если бизнесу в Восточной или Центральной Европе нужны будут деньги или капитал.