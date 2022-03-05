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Платежная система PayPal прекращает работу в РФ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 марта, 13:37
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Она является одной из крупнейших электронных платежных систем в мире
Самая дебетовая платежная система прекращает свою работу в России
Самая дебетовая платежная система прекращает свою работу в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Наибольшая дебетовая электронная платежная система PayPal прекращает свою работу в России.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Получили письмо от CEO PayPal Дэна Шульмана. Теперь официально: PayPal прекращает свою работу в РФ в связи с военной агрессией против Украины", – сообщает Михаил Федоров.

Клиенты PayPal пожертвовали несколько миллионов долларов международным благотворительным организациям, оказывающим гуманитарную помощь в Украине и поддерживающим переселенцев.

Война мира против России

Международные финансовые организации также приобщились к поддержке Украины в борьбе против агрессора.

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Так, Всемирный банк уже на следующей неделе проголосует за выделение для Украины пакета помощи в 3 млрд долларов.

А Международный валютный фонд примет решение об экстренном финансировании в объеме до 1,4 млрд долларов.

Подписан меморандум с ЕС о выделении Украине 1,2 млрд евро, эти деньги мы вскоре получим в два транша по 600 млн.

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4 марта Европейский инвестиционный банк одобрил выделение экстренной помощи Украине в размере 668 миллионов евро. В ведомстве отметили, что это лишь первый шаг и нашу страну ждет целый пакет финансовой помощи.

Раньше мы писали, как Россия постепенно превращается во вторую Северную Корею.

Также мы рассказывали, какие санкции были введены против российских банков.

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