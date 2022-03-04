Паника на рынке: покупатели массово бойкотируют российскую нефть

Крупнейшие потребители российской нефти фактически подвергли ее "самосанкциям"

Цены на нефть могут возрасти до 200 долларов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спред (разница цен) между русским сортом нефти Urals и эталонной маркой Brent приближается к 25 долл. за баррель. При этом раньше обе стоили одинаково.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, сообщают в Telegram-канале "Proeconomics".

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Это признак того, что крупнейшие потребители российской нефти фактически подвергают ее санкциям в индивидуальном порядке. Имеется в виду то, что на Urals сейчас мало покупателей, поэтому российским нефтяникам и трейдерам сейчас приходится давать огромные скидки.

По данным Financial Times, спрос на российскую нефть упал, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали товарного рынка страны.

Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".

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Несколько судовладельцев не желают делать заказы из Балтийского или Черного морей из-за отсутствия военной страховки.

Поиск покупателями альтернатив загнал котировки Brent на отметку свыше 112 долларов за баррель. По данным Investing, по состоянию на 13:55 по киевскому времени стоимость эталонной марки составляла 112,18 долл. за баррель, десятью минутами позже этот показатель достиг уже 112,44 долл. за баррель.

Эмбарго России = нефть по 200 долл.

Ожидая возможного введения эмбарго на торговлю нефтью из России, мировые цены могут подскочить до 200 долл. за баррель.

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Об этом сообщают аналитики Westbeck Capital Management, передает Bloomberg.

Да, ограничения на торговлю российской нефтью будут двигать мировые цены на черное золото до 150, 175 и даже более 200 долларов за баррель. Это создаст значительное инфляционное давление по всему миру и принудит ФРС к более жесткому поднятию ключевой ставки.

"Цены на нефтяных и фондовых рынках пока не включают этот риск даже несмотря на то, что вероятность его реализации очень высока", — отметили в компании.

Цены на газ шокируют

Результаты торгов на бирже ICE свидетельствуют, что цены на газ впервые превысили отметку в 2000 долларов. 2 марта цены на голубое топливо достигли 2230 долл. за тыс куб.

Цены на газ и нефть начали стремительно расти после того, как русские войска начали широкомасштабную войну в Украине. Последний раз цена была столь высокой только в декабре 2021 года.

После нападения РФ на мирные украинские города Германия заявила, что больше не будет заключать новые контракты со страной-агрессором. ФРГ построят два дополнительных терминала для приема сжиженного газа и перейдут на поставку голубого топлива из США.

Раньше мы писали, что Германия заморозила активы "Газпрома", и рассказывали, какие санкции были введены против русских банков.