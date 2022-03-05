Платіжна система PayPal припиняє роботу в РФ

Найбільша дебетова електронна платіжна система PayPal припиняє свою роботу в Росії.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Отримали листа від CEO PayPal Дена Шульмана. Тепер офіційно: PayPal припиняє свою роботу в РФ у зв’язку з військовою агресією проти України", – повідомляє Михайло Федоров.
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Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гуманітарну допомогу в Україні та підтримують переселенців.
Війна світу проти Росії
Міжнародні фінансові організації теж долучилися до підтримки України в боротьбі проти агресора.
Наприклад, Світовий банк вже наступного тижня проголосує за виділення для України пакету допомоги в 3 млрд доларів.
А Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про екстрене фінансування в обсязі до 1,4 млрд доларів.
Підписано меморандум з ЄС про виділення Україні 1,2 млрд євро, ці гроші ми незабаром отримаємо у два транші по 600 млн.
4 березня Європейський інвестиційний банк схвалив виділення екстреної допомоги Україні в розмірі 668 мільйонів євро. У відомстві зазначили, що це лише перший крок і нашу країну чекає повний пакет фінансової допомоги.
Раніше ми писали, як Росія поступово перетворюється на другу Північну Корею.
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