Платіжна система PayPal припиняє роботу в РФ

Вона є однією з найбільших електронних платіжних систем у світі

Найбільша дебетова платіжна система припиняє свою роботу в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільша дебетова електронна платіжна система PayPal припиняє свою роботу в Росії.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Отримали листа від CEO PayPal Дена Шульмана. Тепер офіційно: PayPal припиняє свою роботу в РФ у зв’язку з військовою агресією проти України", – повідомляє Михайло Федоров.

Клієнти PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гуманітарну допомогу в Україні та підтримують переселенців.

Війна світу проти Росії

Міжнародні фінансові організації теж долучилися до підтримки України в боротьбі проти агресора.

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Наприклад, Світовий банк вже наступного тижня проголосує за виділення для України пакету допомоги в 3 млрд доларів.

А Міжнародний валютний фонд ухвалить рішення про екстрене фінансування в обсязі до 1,4 млрд доларів.

Підписано меморандум з ЄС про виділення Україні 1,2 млрд євро, ці гроші ми незабаром отримаємо у два транші по 600 млн.

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4 березня Європейський інвестиційний банк схвалив виділення екстреної допомоги Україні в розмірі 668 мільйонів євро. У відомстві зазначили, що це лише перший крок і нашу країну чекає повний пакет фінансової допомоги.

Раніше ми писали, як Росія поступово перетворюється на другу Північну Корею.

Також ми розповідали, які санкції були запроваджені проти російських банків.