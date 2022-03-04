НБУ снова меняет правила: что теперь можно делать с наличкой

Рассказываем, какие правила в обращении с наличностью и иностранными валютами изменятся для украинцев

НБУ решил снять некоторые ограничения / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный Банк Украины снова изменил правила о предоставлении украинцам при перемещениях за границу подтверждающих документов банков о снятии наличных с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Итак:

1 На период военного положения отменено требование о предоставлении гражданами подтверждающих документов банков при перемещении валютных ценностей за пределы Украины, а именно – о знании наличных денег с собственных счетов и приобретении банковских металлов.

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В Нацбанке отметили, что требование декларирования валютных ценностей стоимостью больше 10 тыс. евро остается.

2 Украинцам разрешено производить перерасчет средств в иностранной валюте на счет, созданный для гуманитарной помощи Украины.

3 Нацбанк позволяет производить переводы средств со счетов резидентов России или Беларуси на:

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спецсчет НБУ для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины;

счета Кабмина, министерств и других государственных органов, в том числе на счет, созданный для гуманитарной помощи в нашей стране;

счета резидентов в банках по операциям по экспорту продуктов.

В то же время запрет на любые операции с российскими и белорусскими рублями остается в силе.

Ограничение на сделки с валютой

Раньше мы рассказывали, что НБУ запретил покупку иностранной валюты в связи с введением в стране военного положения, а продать валюту можно без ограничений.

Также есть ограничения на снятие наличных. Для иностранной валюты в эквиваленте она составляет 30 тыс. грн. в день , а для национальной – 100 тыс. грн.

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