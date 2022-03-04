НБУ знову змінює правила: що тепер можна робити з готівкою

Розповідаємо, які правила у поводженні з готівкою та іноземними валютами зміняться для українців

НБУ вирішив зняти деякі обмеження / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний Банк України знову змінив правила щодо надання українцям при переміщеннях за кордон підтвердних документів банків про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

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Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Отже:

1 На період воєнного стану скасовано вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків при переміщенні валютних цінностей за межі України, а саме – про знання готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.

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Натомість у Нацбанку наголосили, що вимога декларування валютних цінностей вартістю більше 10 тис. євро залишається.

2 Українцям дозволено здійснювати перерахунок коштів в іноземній валюті на рахунок, створений для гуманітарної допомоги України.

3 Нацбанк дозволяє робити перекази коштів з рахунків резидентів Росії або Білорусі на:

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спецрахунок НБУ для збору коштів на підтримку Збройних Сил України;

рахунки Кабміну, міністерств та інших державних органів,зокрема на рахунок, створений для гуманітарної допомоги нашій країні;

рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів.

В той же час заборона на будь-які операції із російськими та білоруськими рублями залишається чинною.

Обмеження на операції з валютою

Раніше ми розповідали, що НБУ заборонив купівлю іноземної валюти у зв’язку із запровадженням в країні воєнного стану, натомість продати валюту можна без обмежень.

Також є обмеження на зняття готівки. Для іноземної валюти у еквіваленті воно становить 30 тис. грн. на день, а для національної – 100 тис. грн.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з російським рублем на біржі та розповідали, як у прямому ефірі випили за упокій фондового ринку РФ.