ПриватБанк, Ощадбанк та Monobank змінюють умови: які пільги передбачені для українців

Пільги покликані підтримати українців під час війни

Пільги для клієнтів українських банків допоможуть людям у теперішній складній ситуації / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські банки з початку війни запровадили пільги для своїх клієнтів. Стосуються вони здебільшого кредитів та переказів.

"Сьогодні" зібрав для вас всю необхідну інформацію про пільги від ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та Альфа-банку.

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ПриватБанк

За даними пресслужби банку, з 1 березня 2022 року запровадили кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за всіма кредитними картками. Пільгові умови договору без обов’язкового мінімального платежу та ставкою за кредитом 0,00001 % діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальними картками.

Задля підтримки українського бізнесу та підприємців в умовах воєнного стану ПриватБанк оголосив кредитні канікули з 1 березня до 1 червня 2022 року всім бізнес-клієнтам, у яких не було прострочення або строк прострочення складає не більше 90 діб.

Серед інших пільг від банку:

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до 11 березня скасували 0,5 % відсотків за зарахування SWIFT-переказів для фізичних осіб;

строк дії карток автоматично продовжили 180 днів. Обмежень для безготівкових операцій у банку немає.

Ощадбанк

В Ощадбанку автоматично продовжили дію карток, термін дії яких завершився, до 1 серпня. Картками можна розраховуватись у магазинах та знімати готівку у банкоматі.

В банку також скасували комісію на зарахування зарплати працівникам державних компаній.

Monobank

У monobank продовжили на місяць пільговий період за кредитними картками та скасували обовʼязковий платіж.

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Не нараховуватимуть штрафи та підвищені відсотки за заборгованість чи прострочення.

Альфа-банк

В Альфа-банк Україна з 1 березня 2022 року запровадив кредитні канікули за всіма кредитними картками та активними кредитами фізичних осіб. Вони триватимуть три місяці — до 1 червня 2022 року. Окрім того, скасували обов’язковий мінімальний платіж за кредитними картками. Відсоткова ставка залишається без змін.

За кредитами готівкою та споживчими кредитами канікули встановлюються з 1 березня 2022 року на три місяці з наступним механізмом погашення: платіж за основною сумою боргу становить 0 грн 00 коп., чергові платежі щодо тіла кредиту за період канікул пропорційно розподіляються на весь термін дії кредиту, відсотки, нараховані за період дії кредитних канікул, пропорційно розподіляються на термін дії кредиту, сплата щомісячної комісії здійснюється в останній період дії кредиту.

У банку також скасували комісію — 1 % + 5 грн — за переказ коштів із картки Альфа-банк Україна на картки інших банків. Скасували і інші комісії:

за зняття готівки з платіжних карток в касі понад ліміт 2 рази на місяць;

за обслуговування пакетів послуг у разі невиконання критеріїв щодо залишків, кількості або обсягу операцій;

за погашення кредитів та кредитних карток, поповнення дебетових карток у відділеннях за будь-якими, в тому числі відтепер і "маленькими", чеками.

Де українцям зняти готівку окрім банкоматів?

У деяких українських магазинах та на АЗС є можливість зняти від 500 гривень до 6000 гривень. Для цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.

Можливість зняти кошти доступна в касах:

супермаркетів : "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);

: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн); АЗС : ОККО, "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", "WOG" (до 500 грн);

: ОККО, "Укрнафта" (до 5 000 грн), "БРСМ-Нафта", "WOG" (до 500 грн); аптек : "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін";

: "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін"; інших мереж: лінія магазинів EVA (до 2 000 грн).

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський анонсував нову програму допомоги українцям, які залишились без роботи внаслідок війни Росії проти нашої країни.

Також ми розповідали, що Національний Банк України знову змінив правила щодо надання українцям при переміщеннях за кордон підтверджуючих документів банків про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів.