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Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та ПУМБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 16:56
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Розповідаємо, який курс долара встановили українські банки і як він відрізняється від курсу НБУ
Яка вартість валюти в українських банках
Яка вартість валюти в українських банках / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розкажуть, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Тож зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 8 березня) в банку:

  • ПУМБ – 29,25/29,25 грн (купівля/продаж);
  • ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
  • Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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  • ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
  • ПриватБанк – 31,57/32,05 грн;
  • Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
  • Monobank – 31,65/32,65 грн.

"Кредитні канікули" від банків

З початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані "кредитні канікули".

Про таку ініціативу вже повідомили:

  • ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);
  • Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);
  • ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);
  • Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);
  • Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його брали.

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Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

Раніше ми розповідали, як заробляють на валюті під час війни.

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