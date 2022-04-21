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Сколько стоит доллар 21 апреля – курс в ПУМБ, Ощадбанке и ПриватБанке

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 17:01
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Рассказываем, какой курс доллара установили украинские банки на четверг, 21 апреля
Курс доллара в разных банках 21 апреля
Курс доллара в разных банках 21 апреля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине остается зафиксированным с 24 февраля и составляет 29,25 грн. Недавно Нацбанк разрешил украинским финучреждениям продавать доллары, однако с условием, что курс не будет отклоняться от официального на более чем 10%.

"Сегодня" узнали, какой курс доллара установили банки на 21 апреля.

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Что происходит в банках

Итак, согласно данным специализированного сайта "Минфин", курс доллара в банках таков:

  • ПриватБанк – 29,25/32,18 грн (покупка/продажа);
  • Monobank – 29,25/30,00 грн (карточный курс);
  • Альфа-Банк – 31,50/32,17 грн;
  • Райффайзен Банк – 31,50/32,10 грн;
  • Ощадбанк – 29,50/32,18;
  • ПУМБ – 31,50/32,18 грн.

Как обменники зарабатывают на украинцах и где покупать доллар

Ранее "Сегодня" рассказывали, что обменные пункты – вполне легальное явление, конечно, если у этого киоска есть лицензия. Здесь можно как купить валюту, так и продать ее за гривни.

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Курс продажи и покупки отличается, именно на этой разнице, которая называется "спред", и зарабатывают такие пункты. В среднем с одного доллара зарабатывают 0,3 грн, если разница составляет 30 копеек, однако всегда есть способ, как взять с клиента больше.

Например, продавать валюту в ночное время. Это стоит дороже, и маржа может составить 0,5-0,7 грн. Также верный друг обменников это спрос, благодаря которому они могут повышать цену на услуги.

Выгоднее менять средства в спальных районах, там меньше поток людей, соответственно, меньший спрос и наценка.

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О том, где лучше покупать валюту, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, что делать с долларом во время войны, и где и как обменять поврежденные иностранные банкноты.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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