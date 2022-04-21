Уловки на каждом шагу: как обменники зарабатывают на украинцах и где покупать доллар

Рассказываем, куда лучше отнести свои деньги, чтобы получить за них настоящие доллары по выгодному курсу

Где выгоднее всего покупать доллар / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Купить доллары в Украине можно разными способами – в банке, в обменном киоске, онлайн и даже на черном рынке.

Сегодня рассказывают, в чем плюсы и минусы каждого из этих методов и раскрывают тайну заработка обменников.

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На чем зарабатывают обменники?

Обменные пункты это вполне легальное явление, конечно, если этот киоск имеет соответствующую лицензию. Здесь можно как купить валюту, так и продать ее за гривни.

Курсы продажи и покупки отличаются, именно на этой разнице, которая называется "спред" и зарабатывают такие пункты. В среднем с одного доллара зарабатывают 0,3 грн если разница составляет 30 копеек, однако всегда есть способ, как взять с клиента больше.

Например продавать валюту в ночное время. Это стоит дороже и маржа может составить 0,5-0,7 грн. Также верный друг обменников – это спрос, благодаря которому они могут повышать цену на услуги.

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Чтобы поймать больше ажиотажа, многие обменники располагаются в центре и рядом с туристическими локациями.

Запомните – там курс самый высокий, старайтесь найти более выгодные предложения.

Более выгодно менять средства в спальных районах, там меньше поток людей, соответственно меньше спрос и наценка.

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Где лучше покупать валюту?

Если больше вас беспокоит безопасность, то безусловно лучше обратиться за этим в банк. Поскольку среди обменников может быть нелегальный киоск, о чем вы даже не узнаете, если захотите проверить лицензию.

В банке вам точно продадут ликвидную валюту, однако есть свои нюансы – очереди и маленькое количество валюты.

Чтобы получить большую сумму, обычно ее придется заказывать заранее, также некоторые учреждения могут брать комиссию за свои услуги.

Отделений банков не так много, как обменников и работают они в основном до 18 вечера.

Еще один вариант – это купить доллары у спекулянтов на черном рынке. Здесь вы можете получить сразу огромную сумму, даже 50 тысяч зеленых, но ни один эксперт никогда не советовал это делать.

Во-первых, вам вряд ли удастся быть хитрее спекулянтов и заработать на конвертации, во-вторых – курс на черном рынке всегда является самым высоким, ну и в-третьих, вам могут просто выдать фальшивые банкноты.

Итак, лучше всего доллар покупать или в банках или в лицензионных обменниках. Дальше все зависит от того, сколько валюты и в какой момент вам нужно.

Чего ждать от курса в Украине?

Ранее советник президента Олег Устенко рассказал, что курс доллара в Украине не будет сильно колебаться в ближайшее время.

На это влияют несколько факторов, но основной – это спрос, который сейчас не является ажиотажно большим. По словам Устенко, нет никаких рисков, которые могли бы привести к значительным курсовым колебаниям.

Он считает, что колебания курса все же будут, но в пределах нескольких процентов.

"Сегодня" также писали, что делать с долларом во время войны и рассказывали, сколько стоит доллар в банках.