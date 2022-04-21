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Хитрощі на кожному кроці: як обмінники заробляють на українцях і де купувати долар

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 10:07
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Розповідаємо, куди краще віднести свої гроші, щоб отримати за них справжні долари за вигідном курсом
Де найвигідніше купувати долар
Де найвигідніше купувати долар / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Купити долари в Україні можна різними способами – у банку, в обмінному кіоску, онлайн та навіть на чорному ринку.

"Сьогодні" розповідають, у чому плюси та мінуси кожного з цих методів і розкривають таємницю заробітку обмінників.

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На чому заробляють обмінники?

Обмінні пункти це цілком легальне явище, звісно якщо цей кіоск має відповідну ліцензію. Тут можна як купити валюту, так і продати її за гривні.

Курси продажу і купівлі відрізняються, саме на цій різниці, яка називається "спред" і заробляють такі пункти. У середньому з одного долара заробляють 0,3 грн, якщо різниця становить 30 копійок, однак завжди є спосіб, як взяти з клієнта більше.

Наприклад продавати валюту у нічний час. Це коштує дорожче і маржа може становити 0,5–0,7 грн. Також вірний друг обмінників – це попит, завдяки якому вони можуть підвищувати ціну на послуги.

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Щоб зловити більше ажіотажу багато обмінників розташовуються у центрі та поруч з туристичними локаціями.

Запам’ятайте – там курс найвищий, намагайтеся знайти більш вигідні пропозиції.

Більш вигідно міняти кошти у спальних районах, там менше потік людей, відповідно менше попит і націнка.

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Де краще купувати валюту?

Якщо найбільше вас турбує безпека, то безумовно краще звернутися за цим в банк. Оскільки серед обмінників може бути нелегальний, про що ви навіть не дізнаєтесь, хіба якщо захочете перевірити ліцензію.

У банку вам точно продадуть ліквідну валюту, однак є свої нюанси – черги та маленька кількість валюти.

Щоб отримати велику суму зазвичай її доведеться замовляти заздалегідь, також деякі установи можуть брати комісію за свої послуги.

Відділень банків не так багато, як обмінників і працюють вони здебільшого до 18 вечора.

Ще один варіант – це купити долари у спекулянтів на чорному ринку. Тут ви можете отримати одразу величезну суму, хоч 50 тисяч зелених, але жоден експерт ніколи не радив цього робити.

По-перше, вам навряд чи вдастся бути хитрішим за спекулянтів і заробити на конвертації, по-друге – курс на чорному ринку завжди є найвищим, ну і по-третє, вам можуть просто видати фальшиві банкноти.

Отже, найкраще долар купувати або у банках, або у ліцензійних обмінниках. Далі все залежить від того, скільки валюти і в який момент вам потрібно.

Чого чекати від курсу в Україні?

Раніше радник президента Олег Устенко розповів, що курс долара в Україні не буде сильно коливатися найближчим часом.

На це впливають декілька факторів, але основний - це попит, який зараз не є ажіотажно великим. За словами Устенко, немає жодних ризиків, які могли б призвести до значних курсових коливань.

Він вважає, що коливання курсу все ж таки будуть, однак у межах декількох відсотків.

"Сьогодні" також писали, що робити з доларом під час війни і розповідали, скільки коштує долар в банках.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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