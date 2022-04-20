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Американские горки или стабильность: чего ждать от курса доллара в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 10:02
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Рассказываем, какие колебания курса доллара следует ожидать украинцам в ближайшее время
Доллар в ближайшее время будет стабильным
Доллар в ближайшее время будет стабильным / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время курс доллара в Украине не будет сильно колебаться и влияет на это сразу несколько факторов.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Олег Устенко.

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По словам представителя Офиса Президента, на курс доллара влияет спрос на валюту, который достаточно небольшой среди населения.

Устенко признал, что поставка валюты в Украину упала, но она происходит от наших экспортеров.

"Если речь идет о дополнительных средствах, которые Украина сможет получать от стран "Большой семерки", от МВФ и международных партнеров, это означает, что валюта заходит в страну и золотовалютные резервы будут пополняться", – говорит советник Зеленского.

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Он не видит никаких рисков, которые могли бы привести к значительным курсовым колебаниям. По мнению Устенко, они все-таки будут, однако в пределах нескольких процентов.

Что делать с долларом во время войны?

Ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рассказал "Сегодня", что, несмотря на инфляционное давление, доллар остается достаточно надежным способом, чтобы хранить сбережения.

По словам эксперта, в Украине инфляционное давление намного сильнее и цены растут еще быстрее.

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Гойлов считает, что в долгосрочной перспективе, учитывая снижение таможенных и налоговых поступлений в госбюджет, а также активные боевые действия, девальвация гривни неизбежна.

"Сегодня" также писали, как безопасно вывезти деньги за границу и рассказывали, как зафиксированный НБУ курс доллара повлияет на каждого украинца.

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205
3
Ломбарды Ломбарды
197
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Страховщики Страховщики
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5
Лизинговые компании Лизинговые компании
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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Сало Сало
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Будущее гривни
Энергозависимость
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1
Венгрия Венгрия
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Словакия Словакия
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Молдова Молдова
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Германия Германия
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