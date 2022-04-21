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Без картки і банкомату: як зняти готівку з рахунку Monobank

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 13:18
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Розповідаємо, як за допомогою телефона зняти гроші з рахунку Monobank без банкомату та не пред'являючи картку
Гроші з рахунку можна зняти на касах деяких заправок чи магазинів
Гроші з рахунку можна зняти на касах деяких заправок чи магазинів / Фото: Getty Images, НБУ, Колаж: Сьогодні

У Monobank немає власних банкоматів, однак гроші можна знімати у банкоматах інших установ. Наприклад, банки-партнери не беруть відсоток за користування банкоматом. Та готівку можна зняти і без них.

"Сьогодні" розкаже, як це зробити за допомогою телефона.

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Пред'являти картку не потрібно

Отже, клієнти Monobank можуть отримати готівку на касах супермаркетів мереж Сільпо, VARUS і Фора, а також на заправках WOG та OKKO. Це можна зробити в будь-якому регіоні України.

Основна умова – у людини на смартфоні має бути функція безконтактних платежів (технологія ближнього безконтактного зв'язку (NFC). Наприклад, Apple Pay, Google Pay та інші.

Щоб зняти таким способом готівку, потрібно:

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  • здійснити на касі магазину чи заправки покупку і оплатити її карткою Monobank;
  • повідомити касиру про бажання зняти готівку і вказати потрібну суму;
  • касир спише із картки суму за покупку і бажаної готівки;
  • після підтвердження операції касир видасть гроші.

Важливо пам'ятати, що це можня зробити тоді, коли на касі є необхідна сума. Якщо ні, то вам можуть відмовити у такі операції.

Як зняти гроші без комісії

Раніше ми розповідали, що сам Monobank не дає можливості це зробити, проте способи існують. Для цього потрібно використати іншу банківську карту. Наприклад:

  • перевести кошти з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. У цьому випадку комісія за переказ не стягується;
  • за допомогою карти Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.

Проте на такий спосіб є обмеження: безоплатно доступні тільки 3 такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1 до 2% від суми операції.

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Також "Сьогодні" писали, що деяким своїм клієнтам банк закриє рахунки і припинить їх обслуговувати. Це пов'язано із війною Російської Федерації проти України.

До цього переліку раніше входили і жителі тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областей. Проте згодом зі списку виключили тих людей, що приїхали на тимчасово окуповані українські території до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також ми пояснювали, як діяти українцям, якщо вони хочуть перевипустити або оформити банківську платіжну картку.

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