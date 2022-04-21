Жодних комісій: як вигідно зняти гроші з карти Monobank

Monobank не має власних банкоматів. Проте готівку можна зняти через банкомати інших банків і навіть через каси деяких магазинів.
Про те, чи можна це зробити без комісії, пояснили у MonobankInfo.
Як зняти гроші з карти Monobank
При знятті готівки з гривневої картки з користувачів цього банку знімається комісія 0,5%. Зняти гроші можна у банкоматах будь-яких банків. А от комісію за користування своїми банкоматами не стягують банки-партнери – Універсал Банк та А-Банк.
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Комісія збільшується до 4%, якщо клієнт зніматиме суму, що перевищує залишок його коштів і використає кредитний ліміт. За кордоном за зняття готівки банк бере 2%.
Як зняти гроші без комісії
Сам Monobank не дає можливості це зробити, проте способи існують. Для цього потрібно використати іншу банківську карту. Наприклад:
- перевести кошти з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. У цьому випадку комісія за переказ не стягується;
- за допомогою карти Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.
Проте на такий спосіб є обмеження: безоплатно доступні тільки 3 такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1 до 2% від суми операції.
Monobank припинив обслуговувати деяких клієнтів
Раніше "Сьогодні" розповідали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що деяким своїм клієнтам банк закриє рахунки і припинить їх обслуговувати. Це пов'язано із війною Російської Федерації проти України.
Отже, припиняють обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули ці території:
- Росія;
- Білорусь;
- Північна Корея;
- Сирія;
- Еритрея.
До цього переліку раніше входили і жителі тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областей. Проте згодом зі списку виключили тих людей, що приїхали на тимчасово окуповані українські території до початку повномасштабного вторгнення РФ.
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