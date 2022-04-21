Жодних комісій: як вигідно зняти гроші з карти Monobank

Розповідаємо, як з картки Monobank зняти готівку і не платити за це відсотки

Зазвичай з клієнтів Monobank беруть комісію при знятті готівки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Monobank не має власних банкоматів. Проте готівку можна зняти через банкомати інших банків і навіть через каси деяких магазинів.

Про те, чи можна це зробити без комісії, пояснили у MonobankInfo.

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Як зняти гроші з карти Monobank

При знятті готівки з гривневої картки з користувачів цього банку знімається комісія 0,5%. Зняти гроші можна у банкоматах будь-яких банків. А от комісію за користування своїми банкоматами не стягують банки-партнери – Універсал Банк та А-Банк.

Комісія збільшується до 4%, якщо клієнт зніматиме суму, що перевищує залишок його коштів і використає кредитний ліміт. За кордоном за зняття готівки банк бере 2%.

Як зняти гроші без комісії

Сам Monobank не дає можливості це зробити, проте способи існують. Для цього потрібно використати іншу банківську карту. Наприклад:

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перевести кошти з рахунку Monobank на карту Izi Bank або Sportbank. У цьому випадку комісія за переказ не стягується;

за допомогою карти Izi Bank або Sportbank зняти гроші з банкомату без комісій.

Проте на такий спосіб є обмеження: безоплатно доступні тільки 3 такі операції на місяць, кожна транзакція має бути не більше 1000 грн. А потім комісія складе від 1 до 2% від суми операції.

Monobank припинив обслуговувати деяких клієнтів

Раніше "Сьогодні" розповідали, що співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що деяким своїм клієнтам банк закриє рахунки і припинить їх обслуговувати. Це пов'язано із війною Російської Федерації проти України.

Отже, припиняють обслуговування клієнтів, які перебували до війни і досі не покинули ці території:

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Росія;

Білорусь;

Північна Корея;

Сирія;

Еритрея.

До цього переліку раніше входили і жителі тимчасово окупованих Криму, Луганської і Донецької областей. Проте згодом зі списку виключили тих людей, що приїхали на тимчасово окуповані українські території до початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Сьогодні" також писали, чому на купівлю марки з фразою "Російський воєнний корабель, йди на х*й" встановили обмеження, та як в Україні змінилися умови нарахування субсидій.