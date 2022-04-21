В Україні змінилися умови нарахування субсидій – чого чекати українцям

Розповідаємо, як українцям призначатимуть субсидії на неопалювальний сезон 2022 року

Субсидії перерахують автоматично / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану змінилися деякі умови нарахування виплат, субсидій, пенсій тощо через бойові дії та їхні наслідки.

Тепер виплата субсидій призначатиметься автоматично у регіонах, що потерпають від воєнних дій або знаходяться під тимчасовою окупацією. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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Як тепер призначатимуть субсидії

Держава працювала над тим, аби безперебійно люди змогли отримувати кошти у містах і селах, де ідуть активні бойові дії, навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту.

"Для того, щоб забезпечити нарахування та виплату житлових субсидій та пільг отримувачам із регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соціального захисту, встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг у квітні та протягом неопалювального сезону. Їхній розмір визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні, як найбільш показовому місяці неопалювального сезону", –йдеться в повідомленні.

Людям, які живуть у регіонах, де ведуться бойові дії, субсидію призначать із початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.

"Отримувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але при цьому вони зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану", – додали в Мінсоцполітики.

Також субсидію призначатимуть людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.

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Крім того, людям, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років, не потрібно звертатися в органи соцзахисту, аби отримати перепризначення субсидій на неопалювальний період із травня поточного року.

Ці перепризначення відбуватимуться на підставі інформації про доходи осіб, яка в органах соцзахисту є від пенсійного фонду та податкової служби.

Що буде, якщо не платити за комуналку під час війни

Раніше ми розповідали, що під час війни українцям дозволили оплачувати послуги ЖКГ за можливості. Держава не нараховуватиме штрафи та пеню за несплату рахунків, а також не вимикатиме постачання газу, води, електроенергії тощо.

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За інформацією міністерки соціальної політики України Марини Лазебної, карати споживача за борги перед житлово-комунальними службами одразу ж після війни ніхто не буде.

Проте, якщо є можливість оплати, то краще зробити це, оскільки служби ЖКГ нині працюють на межі можливостей. У деяких регіонах комунальники змушені виходити на роботу навіть під обстрілами окупантів, щоб забезпечити громадянам постачання води, електрики та тепло в домівках.

Також "Сьогодні" розповідали, що воєнний стан не звільняє від сплати кредиту та його відсотків, однак українські банки, з огляду на ситуацію, пішли на деякі поступки.

Ми писали і про те, як у ПриватБанку можна отримати виплату для внутрішньо переміщених осіб на карту "єПідтримка".