Банки не витримають? Чого чекати клієнтам ПриватБанку, Monobank та інших фінустанов

Керівник Фонду гарантування вкладів фізосіб розповіла, у якому стані перебуває банківська система України

Чого чекати клієнтам великих українських банків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від початку війни багато українських банків, які вважалися непорушними та найнадійнішими, наприклад ПриватБанк, Monobank, трохи втратили свою міцність.

Вже в березні багато фінустанов оголосили про те, що зазнали великих збитків, і це змусило хвилюватися численних клієнтів. Керівник Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Світлана Рекрут в інтерв'ю "ЄП" розповіла, чи варто хвилюватись українцям.

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Варто почати з того, що через воєнний стан багато банків оголосили так звані кредитні канікули, а пізніше і Нацбанк зобов'язав усі фінустанови дати клієнтам можливість тимчасово не платити за кредитами й не отримувати за це штрафні санкції.

За словами Рекрут, скористатися такою можливістю вирішила приблизно половина позичальників – і перестала платити за кредитами.

Для банків це стало дуже сильним ударом, і з квітня багато хто з них повернув процентні ставки за кредитами, хоч і не в повному обсязі.

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Якщо ж війна не закінчиться найближчим часом, то багатьом банкам важко вистояти, адже навіть найстабільніші установи вже зазнали величезних збитків.

Керівниця ФГВФО впевнена, що чергового банкопаду в Україні не очікується, адже в банківської системи тепер набагато більший запас міцності.

"Це не сталося просто так. Це результат роботи як пруденційного нагляду, так і самої системи. У 2014-2016 роках з ринку пішли слабкі банки, а залишилися сильні, які продовжували нарощувати свою міць", – каже вона.

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Однак Рекрут зазначила, що кредитна дисципліна за час війни сильно підупала і падатиме далі.

Річ у тім, що багато людей залишилися без роботи і не мають фізичної змоги платити за кредитами, тому банки доведеться докапіталізувати.

"Але ще раз наголошую, що це питання наступного дня. Цим ми займатимемося після перемоги. Кредитні портфелі банків, кредитний ризик – це нині те, що насправді порахувати неможливо", – наголосила Рекрут.

Вона запевняє, що банкрутство банків малоймовірне і Нацбанк не рубатиме з плеча, а дасть фінустановам час, щоб наростити капітал і накопичити новий запас міцності.

Приватна позика

Раніше ми розповідали, що серед українців набула популярності практика приватної позики, оскільки банки роблять умови кредитування більш жорсткими.

Це також регулюється законом, але ризиків нарватися на шахраїв більше, особливо на момент укладення договору.

Річ у тім, що такі позики зазвичай дають під заставу якогось майна, наприклад квартири або машини.

Якщо за справу взялися шахраї, вони можуть скласти договір так, щоб відібрати у вас майно.

"Сьогодні" також писали, які рекомендації банкам дав НБУ та хто в Україні може взяти кредит під 0%.